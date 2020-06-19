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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Ростов
Сочи - Ростов: обзор матча 19 июня 2020
Сочи
19.06.2020, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
10 : 1
Завершен
Ростов
7'
В. Абрамов (АГ)
15'
А. Кокорин
44'
А. Кокорин
45+2'
А. Заболотный
48'
А. Заболотный
51'
А. Кокорин
53'
И. Новосельцев
75'
Д. Полоз
86'
Д. Полоз
87'
Н. Колдунов
1'
Р. Романов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Ростов
ГОЛ! 10:1!
Н. Колдунов
87'
ГОЛ! 9:1!
Д. Полоз
Пас отдал
Н. Колдунов
86'
80'
Замена
М. Ставцев
️️️️
Д. Хромов
ГОЛ! 8:1!
Д. Полоз
Пас отдал
К. Заика
75'
73'
Замена
Н. Каштан
️️️️
Н. Куприянов
Замена
Н. Колдунов
️️️️
Н. Бурмистров
70'
Замена
А. Боковой
️️️️
А. Кокорин
70'
63'
Желтая карточка
П. Горелов
61'
Замена
И. Комаров
️️️️
Т. Топурия
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Заболотный
60'
Замена
Ж. Имбула
️️️️
Т. Маргасов
59'
Замена
В. Милютин
️️️️
И. Новосельцев
56'
ГОЛ! 7:1!
И. Новосельцев
53'
ГОЛ! 6:1!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Мостовой
51'
ГОЛ! 5:1!
А. Заболотный
48'
46'
Замена
А. Корниенко
️️️️
Н. Колотиевский
46'
Замена
С. Кочканян
️️️️
Р. Романов
ГОЛ! 4:1!
А. Заболотный
Пас отдал
К. Заика
45'
+2
ГОЛ! 3:1!
А. Кокорин
Пас отдал
К. Заика
44'
43'
Желтая карточка
Т. Топурия
Желтая карточка
Н. Бурмистров
42'
Желтая карточка
Т. Маргасов
38'
26'
Желтая карточка
К. Гирнык
Пенальти не реализован!
А. Заболотный
26'
ГОЛ! 2:1!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Мостовой
15'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Абрамов
7'
1'
ГОЛ! 0:1!
Р. Романов
Пас отдал
Д. Хромов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
27
Кирилл Заика
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ростов
46
Денис Попов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
61
Кирилл Гирнык
ЦЗ
66
Вильям Рогава
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
57
Никита Колотиевский
ЦП
74
Никита Куприянов
ЦП
21
Роман Романов
ЦП
29
Тамаз Топурия
ЦФ
72
Владимир Абрамов
ЦФ
75
Данил Хромов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
10
Никита Колдунов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
11
Андрей Боковой
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Ростов
1
Вадим Лукьянов
ВР
14
Ринат Мамедов
ЦЗ
11
Сергей Кочканян
ПЗ
86
Никита Каштан
АП
10
Иван Комаров
ПВ
57
Максим Ставцев
ЦФ
84
Алексей Корниенко
ЦФ
3-2-1-2-2
35
Джанаев
45
Миладинович
32
Мевля
99
Новосельцев
3
Набиуллин
34
Маргасов
27
Заика
77
Мостовой
18
Бурмистров
91
Заболотный
9
Кокорин
3-1-3-3
46
Попов
6
Калистратов
61
Гирнык
66
Рогава
21
Горелов
57
Колотиевский
74
Куприянов
21
Романов
75
Хромов
72
Абрамов
29
Топурия
99
Новосельцев
93
Милютин
93
Милютин
99
Новосельцев
9
Кокорин
11
Боковой
11
Боковой
9
Кокорин
18
Бурмистров
10
Колдунов
10
Колдунов
18
Бурмистров
34
Маргасов
16
Имбула
16
Имбула
34
Маргасов
91
Заболотный
7
Полоз
7
Полоз
91
Заболотный
29
Топурия
10
Комаров
10
Комаров
29
Топурия
74
Куприянов
86
Каштан
86
Каштан
74
Куприянов
75
Хромов
57
Ставцев
57
Ставцев
75
Хромов
21
Романов
11
Кочканян
11
Кочканян
21
Романов
57
Колотиевский
84
Корниенко
84
Корниенко
57
Колотиевский
Остались в запасе
Сочи
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
87
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
14
Ринат Мамедов
ЦЗ
1
Вадим Лукьянов
ВР
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
87
Александр Карапетян
ЦФ
Остались в запасе
14
Ринат Мамедов
ЦЗ
1
Вадим Лукьянов
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Сочи - Ростов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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