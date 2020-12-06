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    Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника

    Футболисты молодежного состава «Ростова» почтили память бывшего игрока сборной СССР Виктора Понедельника. Они возложили цветы к памятнику. Видео доступно ниже.

    О смерти Понедельника стало известно накануне. Ему было 83 года.

    • Игрок выступал за «Ростсельмаш», ростовский СКА.
    • Понедельник – уроженец Ростова-на-Дону.
    • Понедельник оставался последним живущим чемпионом Европы 1960 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ростова»

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