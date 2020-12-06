Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника

Футболисты молодежного состава «Ростова» почтили память бывшего игрока сборной СССР Виктора Понедельника. Они возложили цветы к памятнику. Видео доступно ниже.
О смерти Понедельника стало известно накануне. Ему было 83 года.
- Игрок выступал за «Ростсельмаш», ростовский СКА.
- Понедельник – уроженец Ростова-на-Дону.
- Понедельник оставался последним живущим чемпионом Европы 1960 года.
Игроки молодeжного состава клуба перед тренировкой почтили память Виктора ПонедельникаФутболисты возложили цветы к памятнику Понедельника на стадионе «Олимп-2». pic.twitter.com/tJTZIoXxp5— Football Club Rostov (@rostovfc) December 6, 2020