Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника

Футболисты молодежного состава «Ростова» почтили память бывшего игрока сборной СССР Виктора Понедельника. Они возложили цветы к памятнику. Видео доступно ниже.

О смерти Понедельника стало известно накануне. Ему было 83 года.

Игрок выступал за «Ростсельмаш», ростовский СКА.

Понедельник – уроженец Ростова-на-Дону.

Понедельник оставался последним живущим чемпионом Европы 1960 года.