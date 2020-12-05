Умер автор победного гола в финале Евро-1960 Понедельник

Хороший форвард был, и в Чили хорошо себя проявил на ЧМ, лучший из ростовских птенчиков. И куда сегодня такие подевались? Один член дрочит, а других и вспомнить некого...
Ушел из жизни бывший футболист сборной СССР Виктор Понедельник. О смерти сообщила в социальной сети его дочь Анастасия.
Понедельник забил решающий гол в победном для СССР финале чемпионата Европы-1960. Он прожил 83 года.
- Игрок выступал за «Ростсельмаш», ростовский СКА.
- Понедельник – уроженец Ростова-на-Дону.
- Понедельник оставался последним живущим чемпионом Европы 1960 года.