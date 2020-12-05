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    Умер автор победного гола в финале Евро-1960 Понедельник

    Ушел из жизни бывший футболист сборной СССР Виктор Понедельник. О смерти сообщила в социальной сети его дочь Анастасия.

    Понедельник забил решающий гол в победном для СССР финале чемпионата Европы-1960. Он прожил 83 года.

    • Игрок выступал за «Ростсельмаш», ростовский СКА.
    • Понедельник – уроженец Ростова-на-Дону.
    • Понедельник оставался последним живущим чемпионом Европы 1960 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: фейсбук Анастасии Понедельник

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    05.12.2020 23:52
    Комментарии12
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      Рейтинг: +9403

      paracetamol 34 минуты назад

      Хороший форвард был, и в Чили хорошо себя проявил на ЧМ, лучший из ростовских птенчиков. И куда сегодня такие подевались? Один член дрочит, а других и вспомнить некого...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      Рыпя 46 минут назад

      Помним! Любим! Скорбим!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +703

      Сергей Каспийский 51 минуту назад

      Мой школьный кумир! Самые интересные статьи в "Футбол-Хоккее"... Мир тебе, Виктор Владимирович

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      Streight 55 минут назад

      Уходят легенды, остаются посредственности. Покойтесь с миром, Виктор Владимирович

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8803

      alex1951 56 минут назад

      Очень грустная новость,очень...
      Как будто кусок от тебя отрезали.....
      Он один из того племени за что мы любим футбол :Понедельник,Иванов,Стрельцов,Численко,Нетто,Яшин,Крутиков,Мудрик,Шустиков .....всех бы назвал....сегодня таких парней и близко нет!
      Покойся с миром...Ростов мы с тобой!

      6
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      Рейтинг: +5772

      САДЫЧОК 58 минут назад

      Лучший , армеец Ростова !

      4
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      Рейтинг: +1355

      geroin161 > САДЫЧОК 53 минуты назад

      Больше сельмашевец.
      Но это уже не имеет значения((((
      Ростовчанин!!!!

      4
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      Рейтинг: +77

      Санчес65 1 час назад

      R.I.P.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1005

      nominum 1 час назад

      Да что ж за год-то такой... Светлая память. Его гол для нашей страны был самым важным.

      6
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      Рейтинг: +11670

      KLIM777 1 час назад

      Светлая память, Виктору!

      4
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      Рейтинг: +3140

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Вечная память Человеку, благодаря которому (среди прочих) мы можем гордиться нашей сборной.

      8
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      Рейтинг: +1355

      geroin161 > Черкизовский Кот 54 минуты назад

      Сильно сказал! Спасибо за чёткие слова!!!

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