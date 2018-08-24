Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты

Сегодня состоялись три матча молодежного первенства.

«Спартак» на своем поле победил «Динамо» благодаря голам полузащитника Сергея Еременко и нападающего Данилы Прошлякова.

В других встречах «Ростов» обыграл тульский «Арсенал», а «Урал» нанес поражение «Ахмату».

Россия. Молодежное первенство, 5-й тур

Спартак (мол.) – Динамо (мол.) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Еременко, 3; 2:0 – Прошляков, 59.

Арсенал (мол.) – Ростов (мол.) – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Карнута, 34; 1:1 – Максименко, 39; 1:2 – Осинов, 41.

Урал (мол.) – Ахмат (мол.) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Юсупов, 48; 2:0 – Татаринов, 66.

Календарь молодежного первенства РПЛ

Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ