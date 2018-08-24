Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты

Сегодня состоялись три матча молодежного первенства.
«Спартак» на своем поле победил «Динамо» благодаря голам полузащитника Сергея Еременко и нападающего Данилы Прошлякова.
В других встречах «Ростов» обыграл тульский «Арсенал», а «Урал» нанес поражение «Ахмату».
Россия. Молодежное первенство, 5-й тур
Спартак (мол.) – Динамо (мол.) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Еременко, 3; 2:0 – Прошляков, 59.
Арсенал (мол.) – Ростов (мол.) – 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Карнута, 34; 1:1 – Максименко, 39; 1:2 – Осинов, 41.
Урал (мол.) – Ахмат (мол.) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Юсупов, 48; 2:0 – Татаринов, 66.
Календарь молодежного первенства РПЛ
Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ
Источник: Бомбардир.ру