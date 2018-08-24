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    Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты

    Сегодня состоялись три матча молодежного первенства.

    «Спартак» на своем поле победил «Динамо» благодаря голам полузащитника Сергея Еременко и нападающего Данилы Прошлякова.

    В других встречах «Ростов» обыграл тульский «Арсенал», а «Урал» нанес поражение «Ахмату».

    Россия. Молодежное первенство, 5-й тур

    Спартак (мол.) – Динамо (мол.) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Еременко, 3; 2:0 – Прошляков, 59.

    Арсенал (мол.) – Ростов (мол.) – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Карнута, 34; 1:1 – Максименко, 39; 1:2 – Осинов, 41.

    Урал (мол.) – Ахмат (мол.) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Юсупов, 48; 2:0 – Татаринов, 66.

    Календарь молодежного первенства РПЛ

    Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2018 17:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 августа 2018, 18:23

      Самый молодой свин - Еременко.

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