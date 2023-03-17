Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»

Футболист молодежной команды «Краснодара» Дмитрий Кучугура сегодня забил «Уралу» в матче молодежной футбольной лиги (2:0). Защитник пробил из центрального круга.

Гол получился практически идентичным тому, который накануне забил полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш в ворота «Арсенала» в матче Лиги Европы (1:1; 5:3 по пенальти).

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