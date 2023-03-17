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    Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»

    Футболист молодежной команды «Краснодара» Дмитрий Кучугура сегодня забил «Уралу» в матче молодежной футбольной лиги (2:0). Защитник пробил из центрального круга.

    Гол получился практически идентичным тому, который накануне забил полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш в ворота «Арсенала» в матче Лиги Европы (1:1; 5:3 по пенальти).

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    • 18-летний Кучугура – уроженец Краснодара, имеет опыт игры за 1-ю команду.
    • Помимо 4 матчей (2 гола) в сезоне МФЛ игрок провел 10 встреч в Первой лиге.
    • Футболист стоит 50 тысяч евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.03.2023 23:06
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