Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»

Футболист молодежной команды «Краснодара» Дмитрий Кучугура сегодня забил «Уралу» в матче молодежной футбольной лиги (2:0). Защитник пробил из центрального круга.
Гол получился практически идентичным тому, который накануне забил полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш в ворота «Арсенала» в матче Лиги Европы (1:1; 5:3 по пенальти).
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- 18-летний Кучугура – уроженец Краснодара, имеет опыт игры за 1-ю команду.
- Помимо 4 матчей (2 гола) в сезоне МФЛ игрок провел 10 встреч в Первой лиге.
- Футболист стоит 50 тысяч евро.
Источник: «Бомбардир»