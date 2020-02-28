Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов

В 20-м туре молодежного первенства РПЛ состоялись два матча.

ЦСКА разгромил «Урал» со счетом 5:0. В составе армейцев дублями отметились Егор Ушаков и Владислав Яковлев.

«Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 5:2. Два гола динамовцы забили с пенальти. Роман Денисов оформил дубль.

ЦСКА (мол.) – Урал (мол.) – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Ушаков, 9; 2:0 – Пряхин,10; 3:0 – Яковлев, 26; 4:0 – Яковлев, 57; 5:0 – Ушаков, 68.

Динамо (мол.) – Спартак» (мол.) – 5:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Шильцов, 21; 1:1 – Калачев, 24 (пенальти); 2:1 – Данилин; 2:2 – Шильцов, 56; 3:2 – Тюкавин, 60; 4:2 – Денисов, 67 (пенальти), 5:2 – Денисов, 90+1.