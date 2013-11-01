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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Томь (мол)
Динамо (мол) - Томь (мол): обзор матча 01 ноября 2013
Динамо (мол)
01.11.2013, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
5 : 1
Завершен
Томь (мол)
17'
А. Панюков
44'
А. Панюков
49'
А. Ильин (П)
59'
Д. Отставнов
62'
А. Ташаев
31'
А. Москов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
А. Каляшин
79'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
А. Ташаев
73'
72'
Замена
В. Гусев
️️️️
А. Макурин
68'
Замена
Е. Рыжаков
️️️️
С. Кондратенко
Замена
А. Алтунин
️️️️
А. Катрич
66'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Ильин
64'
ГОЛ! 5:1!
А. Ташаев
62'
61'
Замена
Д. Сасин
️️️️
П. Кудряшов
ГОЛ! 4:1!
Д. Отставнов
59'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
А. Панюков
57'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Ильин
49'
Замена
А. Каташевский
️️️️
Р. Зобнин
46'
Замена
А. Каляшин
️️️️
Н. Чичерин
46'
Замена
Е. Генералов
️️️️
Е. Фролов
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Панюков
44'
Желтая карточка
Р. Зобнин
41'
Желтая карточка
А. Ильин
35'
31'
ГОЛ! 1:1!
А. Москов
Желтая карточка
Н. Чичерин
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Панюков
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
35
Александр Ильин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Томь (мол)
12
Арби Межиев
ВР
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
54
Александр Букачев
ЦЗ
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
6
Никита Панькевич
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
14
Александр Моргунов
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
60
Евгений Рыжаков
ЦЗ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
0
Александр Линкин
ЦФ
3-2-2-2-1
39
Фролов
17
Иванов
25
Ярмолицкий
15
Данилкин
4
Чичерин
27
Живоглядов
35
Ильин
47
Зобнин
77
Катрич
88
Ташаев
11
Панюков
4-5-1
12
Межиев
54
Букачев
59
Кондратенко
84
Митерев
0
Лебедев
73
Дырдин
21
Макурин
34
Сабитов
65
Салахутдинов
0
Москов
29
Кудряшов
35
Ильин
6
Кузьмин
6
Кузьмин
35
Ильин
47
Зобнин
18
Каташевский
18
Каташевский
47
Зобнин
4
Чичерин
8
Каляшин
8
Каляшин
4
Чичерин
77
Катрич
97
Алтунин
97
Алтунин
77
Катрич
39
Фролов
54
Генералов
54
Генералов
39
Фролов
88
Ташаев
11
Стародуб
11
Стародуб
88
Ташаев
11
Панюков
26
Отставнов
26
Отставнов
11
Панюков
59
Кондратенко
60
Рыжаков
60
Рыжаков
59
Кондратенко
21
Макурин
91
Гусев
91
Гусев
21
Макурин
29
Кудряшов
77
Сасин
77
Сасин
29
Кудряшов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Томь (мол)
96
Александр Максименко
ЦФ
14
Александр Моргунов
АП
6
Никита Панькевич
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
0
Александр Линкин
ЦФ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
71
Михаил Дюжиков
ВР
Остались в запасе
96
Александр Максименко
ЦФ
14
Александр Моргунов
АП
6
Никита Панькевич
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
0
Александр Линкин
ЦФ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
71
Михаил Дюжиков
ВР
Статистика матча Динамо (мол) - Томь (мол)
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Олег Корецкий
(Раменское)
Стадион:
Родина
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