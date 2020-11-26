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  • Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»

Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»

26 ноября 2020, 17:05
6

Футболист молодежки «Динамо» Владислав Карапузов оценил результат очередного матча молодежного первенства против «Чертаново» (11:3). Это самая результативная встреча в истории турнира.

«Это круто, что мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить. Тренеры основы были на матче, я их видел после игры на базе. Они меня поздравили с победой, сказали, что мы провели хорошую игру. Дальше снова буду тренироваться с основной командой», – приводит слова Карапузова РПЛ.

  • Карапузов привлекается к тренировкам и с основой.
  • На счету Карапузова 5 матчей в сезоне РПЛ.
  • Рынок оценивает 20-летнего игрока в 400 тысяч евро.

Источник: РПЛ
Россия. Молодежное первенство Россия. Премьер-лига Динамо Чертаново Динамо (мол) Чертаново (мол) Карапузов Владислав
Комментарии (6)
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acor94
1606404696
играть против 17летних пацанов ума много не надо...
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acor94
1606404821
Холланд в твоем возрасте 4 герте положил
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Вальдемар IV
1606411224
у нас карапузовы в 20 лет по игре, поэтому ждем до 35 пока мужиковыми станут
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FanatSerj
1606420811
Все хотят выделиться, Шварц не боится молодых подпускать к основе. А то там всякие Рауши засиделись на лавке, можно смело треть скамейки уже на молодых заменять и уже их выпускать.
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