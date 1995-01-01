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    Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»

    Футболист молодежки «Динамо» Владислав Карапузов оценил результат очередного матча молодежного первенства против «Чертаново» (11:3). Это самая результативная встреча в истории турнира.

    «Это круто, что мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить. Тренеры основы были на матче, я их видел после игры на базе. Они меня поздравили с победой, сказали, что мы провели хорошую игру. Дальше снова буду тренироваться с основной командой», – приводит слова Карапузова РПЛ.

    • Карапузов привлекается к тренировкам и с основой.
    • На счету Карапузова 5 матчей в сезоне РПЛ.
    • Рынок оценивает 20-летнего игрока в 400 тысяч евро.

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    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 17:05
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1518

      acor94 1 час назад

      Холланд в твоем возрасте 4 герте положил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +615

      Fusballer > acor94 40 минут назад

      И 15 в ЛЧ в 12 матчах

      0
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      Рейтинг: +1518

      acor94 1 час назад

      играть против 17летних пацанов ума много не надо...

      1
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      Рейтинг: +5961

      Alekxei Z. 1 час назад

      Дурачишко , такие счета показывают уровень соревнования.

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