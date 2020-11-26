Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»

Футболист молодежки «Динамо» Владислав Карапузов оценил результат очередного матча молодежного первенства против «Чертаново» (11:3). Это самая результативная встреча в истории турнира.
«Это круто, что мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить. Тренеры основы были на матче, я их видел после игры на базе. Они меня поздравили с победой, сказали, что мы провели хорошую игру. Дальше снова буду тренироваться с основной командой», – приводит слова Карапузова РПЛ.
- Карапузов привлекается к тренировкам и с основой.
- На счету Карапузова 5 матчей в сезоне РПЛ.
- Рынок оценивает 20-летнего игрока в 400 тысяч евро.
Источник: РПЛ