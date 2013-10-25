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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Ахмат (мол)
Томь (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 25 октября 2013
Томь (мол)
25.10.2013, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
3 : 2
Завершен
Ахмат (мол)
15'
Д. Сасин
22'
Д. Сасин
58'
Р. Салахутдинов
87'
Д. Яшин
90'
Д. Яшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Ахмат (мол)
90'
ГОЛ! 3:2!
Д. Яшин
87'
ГОЛ! 3:1!
Д. Яшин
Замена
Д. Надирашвили
️️️️
Р. Сабитов
86'
Замена
С. Кондратенко
️️️️
А. Букачев
80'
Замена
В. Гусев
️️️️
А. Дырдин
77'
73'
Желтая карточка
М. Барзукаев
71'
Замена
А. Кадыров
️️️️
М. Макушевски
70'
Желтая карточка
И. Давлетукаев
69'
Замена
М. Янурсаев
️️️️
З. Майсултанов
Замена
М. Гайдамак
️️️️
А. Москов
68'
64'
Замена
М. Докуев
️️️️
Р. Асаев
63'
Замена
З. Таймысханов
️️️️
М. Батыров
Замена
П. Кудряшов
️️️️
Д. Сасин
60'
Замена
А. Макурин
️️️️
Р. Салахутдинов
59'
ГОЛ! 3:0!
Р. Салахутдинов
58'
46'
Замена
И. Давлетукаев
️️️️
М. Фусейни
Красная карточка
С. Аксанов
35'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сасин
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сасин
15'
Желтая карточка
Д. Терентьев
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
53
Магомед Барзукаев
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
62
Мансур Батыров
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
94
Салах Барзукаев
ЦП
63
Алихан Абухажиев
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Томь (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
60
Евгений Рыжаков
ЦЗ
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
0
Александр Линкин
ЦФ
Ахмат (мол)
91
Магомед Докуев
ВР
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
64
Зелим Таймысханов
ЦП
67
Магомед Янурсаев
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
4-5-1
71
Дюжиков
0
Лебедев
54
Букачев
84
Митерев
43
Терентьев
11
Аксанов
0
Москов
65
Салахутдинов
34
Сабитов
73
Дырдин
77
Сасин
4-4-1-1
27
Асаев
88
Яшин
62
Батыров
44
Кадиев
53
Барзукаев
94
Барзукаев
63
Абухажиев
17
Макушевски
37
Фусейни
10
Майсултанов
10
Кадыров
77
Сасин
29
Кудряшов
29
Кудряшов
77
Сасин
0
Москов
18
Гайдамак
18
Гайдамак
0
Москов
73
Дырдин
91
Гусев
91
Гусев
73
Дырдин
54
Букачев
59
Кондратенко
59
Кондратенко
54
Букачев
34
Сабитов
74
Надирашвили
74
Надирашвили
34
Сабитов
65
Салахутдинов
21
Макурин
21
Макурин
65
Салахутдинов
10
Майсултанов
67
Янурсаев
67
Янурсаев
10
Майсултанов
37
Фусейни
43
Давлетукаев
43
Давлетукаев
37
Фусейни
62
Батыров
64
Таймысханов
64
Таймысханов
62
Батыров
27
Асаев
91
Докуев
91
Докуев
27
Асаев
17
Макушевски
95
Кадыров
95
Кадыров
17
Макушевски
Остались в запасе
Томь (мол)
Ахмат (мол)
0
Александр Линкин
ЦФ
60
Евгений Рыжаков
ЦЗ
51
Юрий Алипов
ВР
Главный тренер
Ваит Талгаев
Остались в запасе
0
Александр Линкин
ЦФ
60
Евгений Рыжаков
ЦЗ
51
Юрий Алипов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Ваит Талгаев
Статистика матча Томь (мол) - Ахмат (мол)
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Казанцев
(Горно-Алтайск)
Стадион:
Темп
Новости команд
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Томь (мол)
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3
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2017.04.30 12:51
1
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
2
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2021.05.28 10:46
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