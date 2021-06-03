Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»

КДК РФС изучил инцидент, случившийся во время матча молодежных команд «Локомотива» и «Ахмата» (5:1). На поле случилась массовая драка, также физическое воздействие было оказано на судью Максима Чембулатова.

Восемь футболистов «Ахмата» получили дисквалификацию от двух до восьми матчей. На шесть встреч дисквалифицирован футболист «Локомотива» Артем Карпукас.

«Ахмат» за необеспечение безопасности оштрафован на 75 тысяч рублей.

В результате потасовки главный арбитр встречи Максим Чембулатов удалил 3 игроков «Ахмата» – Абдул-Малика Джакуева, Турпал-Али Ибишева и Лечи Садулаева .

. Два игрока «Локо» в результате драки получили повреждения.

«Ахмат» отстранил от тренировок 3 футболистов, причастных к инциденту.

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