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    Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»

    КДК РФС изучил инцидент, случившийся во время матча молодежных команд «Локомотива» и «Ахмата» (5:1). На поле случилась массовая драка, также физическое воздействие было оказано на судью Максима Чембулатова.

    Восемь футболистов «Ахмата» получили дисквалификацию от двух до восьми матчей. На шесть встреч дисквалифицирован футболист «Локомотива» Артем Карпукас.

    «Ахмат» за необеспечение безопасности оштрафован на 75 тысяч рублей.

    «Ахмат» – о драке в матче с молодежкой «Локо»: «Ничего криминального. Это обычная ситуация»

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    Источник: РФС

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