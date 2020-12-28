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    Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»

    Арбитру Максиму Чембулатову принесли извинения за инцидент, произошедший во время игры 10-го тура молодежного первенства России между «Ахматом» и «Локомотивом».

    «Чеченские футбольные функционеры извинились перед арбитром, на которого вчера во время матча с «Локомотивом» напали игроки молодeжного состава «Ахмата».

    Свои извинения Максиму Чембулатову принeс старший тренер молодeжки грозненцев и один из тренеров их «взрослого» состава.

    Они заявили, что произошедшее «не красит никого, и они не поддерживают подобный стиль общения в команде», – сообщает телеграм-канал Baza.

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    Источник: Телеграм-канал Baza

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5640

      Cleaner 1 минуту назад

      Ахмат отстранил от тренировок трех игроков? Только отчисление их из команды будет РЕАЛЬНЫМ извинением перед судьей.

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