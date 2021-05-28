Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»

Арбитру Максиму Чембулатову принесли извинения за инцидент, произошедший во время игры 10-го тура молодежного первенства России между «Ахматом» и «Локомотивом».

«Чеченские футбольные функционеры извинились перед арбитром, на которого вчера во время матча с «Локомотивом» напали игроки молодeжного состава «Ахмата».

Свои извинения Максиму Чембулатову принeс старший тренер молодeжки грозненцев и один из тренеров их «взрослого» состава.

Они заявили, что произошедшее «не красит никого, и они не поддерживают подобный стиль общения в команде», – сообщает телеграм-канал Baza.