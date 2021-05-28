«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»

Молодежная команда «Ахмата» применила санкции к трем футболистам своей команды, участвовавшим в драке с игроками «Локомотива» в матче молодежного первенства России.

«Руководство футбольного клуба «Ахмат» приняло решение отстранить от тренировочного процесса футболистов Лечи Садулаева, Абдул-Малика Джакуева и Турпал-Али Ибишева после инцидента, случившегося в матче заключительного тура молодежного первенства между командами «Ахмат» и «Локомотив».

Напомним, на 83-й минуте матча на поле возникла конфликтная ситуация, в результате которой арбитр встречи предъявил Садулаеву вторую желтую карточку, а Ибишев и Джакуев получили красные карточки за агрессивное поведение.

Также игроки не будут вызваны на начинающиеся в июне подготовительные сборы первой команды.

Клуб, прилагающий немалые усилия для воспитания игроков, не приемлет их неподобающего поведения на футбольном поле. Не такой путь должны выбирать молодые, начинающие карьеру футболисты.

Задача профессионалов – доказывать свою состоятельность, проявляя спортивный принцип. Решение о сроках допущения футболистов к тренировочной работе клуб примет самостоятельно», – сказано в заявлении «Ахмата».

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:5.

Два игрока «Локо» получили повреждения.

В «Ахмате» в произошедшем не увидели ничего криминального.

РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»