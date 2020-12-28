Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    «Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»

    Молодежная команда «Ахмата» применила санкции к трем футболистам своей команды, участвовавшим в драке с игроками «Локомотива» в матче молодежного первенства России.

    «Руководство футбольного клуба «Ахмат» приняло решение отстранить от тренировочного процесса футболистов Лечи Садулаева, Абдул-Малика Джакуева и Турпал-Али Ибишева после инцидента, случившегося в матче заключительного тура молодежного первенства между командами «Ахмат» и «Локомотив».

    Напомним, на 83-й минуте матча на поле возникла конфликтная ситуация, в результате которой арбитр встречи предъявил Садулаеву вторую желтую карточку, а Ибишев и Джакуев получили красные карточки за агрессивное поведение.

    Также игроки не будут вызваны на начинающиеся в июне подготовительные сборы первой команды.

    Клуб, прилагающий немалые усилия для воспитания игроков, не приемлет их неподобающего поведения на футбольном поле. Не такой путь должны выбирать молодые, начинающие карьеру футболисты.

    Задача профессионалов – доказывать свою состоятельность, проявляя спортивный принцип. Решение о сроках допущения футболистов к тренировочной работе клуб примет самостоятельно», – сказано в заявлении «Ахмата».

    РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ахмата»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:32
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2434

      Алехсбургер. 2 часа назад

      уйдут в горы.
      на зелёнке их не поймаешь потом.до зимы..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85904
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru