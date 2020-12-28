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    РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»

    Глава пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов высказался по поводу инцидента в матче молодежного первенства России «Ахмат»«Локомотив» (1:5).

    Игрок грозненского клуба Лечи Садулаев оказал физическое воздействие на судью, после чего на поле завязалась массовая драка между игроками обеих команд.

    – Как удалось погасить конфликт?

    – К счастью, выбежавшие на поле представители обеих команд не участвовали в драке, а предприняли все усилия, чтобы успокоить страсти. Нашлись миротворцы и среди футболистов. Конфликт быстро погасили и игру продолжили. Спасибо «Локомотиву», который не стал устраивать демаршей.

    – Какие могут быть санкции? Говорят, что конфликт пытались замять.

    – Все подробности отражены в рапорте. Никто ничего не скрывал – материалы будут переданы в КДК, который у нас и выносит наказания. Что касается санкций, то с нашей стороны было бы некорректно давать оценки и прогнозировать такие вещи. Мы уверены, что КДК разберется и вынесет справедливый вердикт.

    Со своей стороны осуждаем любое проявление неспортивного поведения и тем более применение насилия. Тем, у кого чешутся кулаки, и кто таким образом отыгрывается за поражения, наверное, лучше уйти в ММА.

    Опубликовано видео драки в матче молодежных команд «Ахмата» и «Локомотива»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5639

      Cleaner 33 минуты назад

      Глава пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов: "Осуждаем и прощаем. Боимся.".

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