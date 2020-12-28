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    «СЭ»: игрок молодежки «Ахмата» оказал физическое воздействие на судью. Матч с «Локомотивом» в Грозном закончился массовой дракой

    Один из футболистов молодежной команды «Ахмата» оказал физическое воздействие на судью в матче с «Локомотивом» (1:5) после того, как получил красную карточку, сообщает «СЭ».

    После этого на поле началась драка между футболистами обеих команд. В результате потасовки на 83-й минуте главный арбитр встречи Максим Чембулатов удалил трех игроков «Ахмата» – Абдул-Малика Джакуева, Турпал-Али Ибишева и Лечи Садулаева.

    «В конце матча молодежного первенства «Ахмат» – «Локомотив» произошла потасовка между игроками команд. Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения.

    В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражен. Все материалы будут переданы в КДК РФС», – сообщили в пресс-службе РПЛ.

    • «Локомотив» занял пятое место в молодежном первенства сезона-2020/21.
    • Молодежка «Ахмата» стала 6-й.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:50
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +17831

      vladimir-7 1 час назад

      На то он и Грозный, что грозный и игроки начали перевоспитывать судей.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7110

      GoLenaStop 1 час назад

      Восток - дело тонкое...
      Жаль, что в нашем дурацком футболе есть национальная неприязнь.
      А, тренерам и рукамиводетелям надо учить пацанов играть, а не сраться!
      Отвратительно!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2728

      FENIX-SL > GoLenaStop 35 минут назад

      жаль что в нашей стране есть национальная неприязнь
      и это вина не самих людей)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2078

      ААМ 2 часа назад

      Это все издержки излишнего гостеприимства.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5394

      порт 2 часа назад

      Как умно сказано "физическое воздействие", а нельзя ли попроще, дали в репу?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17831

      vladimir-7 > порт 1 час назад

      ... или пыром в ж**у

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3656

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Попросят игроков Локо и судью извиниться.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24243

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Чего , подождём пока наглухо кого-нибудь не вальнут , прям на поле ?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5394

      порт 3 часа назад

      Дзюба то оказывается был в чём то прав.

      7
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      ...
      Рейтинг: +8561

      Вомбат > порт 2 часа назад

      По-моему, это далеко не первый случай рукоприкладства в отношении судей на этом стадионе.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2427

      Алехсбургер. 3 часа назад

      Резать ,к чёртовой матери,не дожидаясь перитонитов.(с)

      3
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      ...
      Рейтинг: +44827

      MaxRnD > Алехсбургер. 3 часа назад

      сейчас уже поздно, сами же до зубов вооружили ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2728

      FENIX-SL 3 часа назад

      Рамзан, это не война
      Это спорт)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4708

      sochi-2013 > FENIX-SL 1 час назад

      Похоже, что он забронзовел, а реально не справляется,

      0
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