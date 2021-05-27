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  • «СЭ»: игрок молодежки «Ахмата» оказал физическое воздействие на судью. Матч с «Локомотивом» в Грозном закончился массовой дракой

«СЭ»: игрок молодежки «Ахмата» оказал физическое воздействие на судью. Матч с «Локомотивом» в Грозном закончился массовой дракой

27 мая 2021, 15:50
14

Один из футболистов молодежной команды «Ахмата» оказал физическое воздействие на судью в матче с «Локомотивом» (1:5) после того, как получил красную карточку, сообщает «СЭ».

После этого на поле началась драка между футболистами обеих команд. В результате потасовки на 83-й минуте главный арбитр встречи Максим Чембулатов удалил трех игроков «Ахмата» – Абдул-Малика Джакуева, Турпал-Али Ибишева и Лечи Садулаева.

«В конце матча молодежного первенства «Ахмат» – «Локомотив» произошла потасовка между игроками команд. Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения.

В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражен. Все материалы будут переданы в КДК РФС», – сообщили в пресс-службе РПЛ.

  • «Локомотив» занял пятое место в молодежном первенства сезона-2020/21.
  • Молодежка «Ахмата» стала 6-й.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Молодежное первенство Локомотив (мол) Ахмат (мол)
Комментарии (14)
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Алехсбургер.
1622121227
Резать ,к чёртовой матери,не дожидаясь перитонитов.(с)
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порт
1622121645
Дзюба то оказывается был в чём то прав.
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Из Твери Леха
1622125582
Попросят игроков Локо и судью извиниться.
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порт
1622126143
Как умно сказано "физическое воздействие", а нельзя ли попроще, дали в репу?
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ААМ
1622126337
Это все издержки излишнего гостеприимства.
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GoLenaStop
1622128297
Восток - дело тонкое... Жаль, что в нашем дурацком футболе есть национальная неприязнь. А, тренерам и рукамиводетелям надо учить пацанов играть, а не сраться! Отвратительно!
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vladimir-7
1622128500
На то он и Грозный, что грозный и игроки начали перевоспитывать судей.
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deinego77@yandex.ru
1622138102
Ничего у них там не меняется.
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