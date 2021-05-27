«СЭ»: игрок молодежки «Ахмата» оказал физическое воздействие на судью. Матч с «Локомотивом» в Грозном закончился массовой дракой

Один из футболистов молодежной команды «Ахмата» оказал физическое воздействие на судью в матче с «Локомотивом» (1:5) после того, как получил красную карточку, сообщает «СЭ».

После этого на поле началась драка между футболистами обеих команд. В результате потасовки на 83-й минуте главный арбитр встречи Максим Чембулатов удалил трех игроков «Ахмата» – Абдул-Малика Джакуева, Турпал-Али Ибишева и Лечи Садулаева.

«В конце матча молодежного первенства «Ахмат» – «Локомотив» произошла потасовка между игроками команд. Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения.

В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражен. Все материалы будут переданы в КДК РФС», – сообщили в пресс-службе РПЛ.