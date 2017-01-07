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    Ваит Талгаев

    Тренер
    Имя Ваит
    Отчество Абдул-Хамидович
    Фамилия Талгаев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 11 мая 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ахмат (мол) 8 2 5 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2015 Ростов (мол) 1 : 1 Ахмат (мол)
    24.07.2015 Ахмат (мол) 2 : 3 Академия Кубань
    31.07.2015 Зенит (мол) 3 : 0 Ахмат (мол)
    06.08.2015 Ахмат (мол) 1 : 0 Мордовия (мол)
    15.08.2015 Локомотив (мол) 4 : 0 Ахмат (мол)
    20.08.2015 Ахмат (мол) 2 : 0 Динамо (мол)
    28.08.2015 Урал (мол) 1 : 0 Ахмат (мол)
    12.09.2015 Анжи (мол) 2 : 1 Ахмат (мол)
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