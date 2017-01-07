Ваит Талгаев
Тренер
|Имя
|Ваит
|Отчество
|Абдул-Хамидович
|Фамилия
|Талгаев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|11 мая 1953
|Имя
|Ваит
|Отчество
|Абдул-Хамидович
|Фамилия
|Талгаев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|11 мая 1953
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ахмат (мол)
|8
|2
|5
|1
|Дата
|Матч
|17.07.2015
|Ростов (мол)
|1 : 1
|Ахмат (мол)
|24.07.2015
|Ахмат (мол)
|2 : 3
|Академия Кубань
|31.07.2015
|Зенит (мол)
|3 : 0
|Ахмат (мол)
|06.08.2015
|Ахмат (мол)
|1 : 0
|Мордовия (мол)
|15.08.2015
|Локомотив (мол)
|4 : 0
|Ахмат (мол)
|20.08.2015
|Ахмат (мол)
|2 : 0
|Динамо (мол)
|28.08.2015
|Урал (мол)
|1 : 0
|Ахмат (мол)
|12.09.2015
|Анжи (мол)
|2 : 1
|Ахмат (мол)