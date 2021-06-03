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  • «Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку

«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку

3 июня 2021, 15:45
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Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев извинился за участие в массовой драке в матче молодежного первенства с «Локомотивом» (1:5).

КДК дисквалифицировала Садулаева на восемь матчей за толчок судьи Максима Чембулатова и участие в массовой потасовке.

«Хотел бы высказаться по инциденту, который случился в матче с «Локомотивом». Очень неприятно и стыдно, что все так получилось. Мы понимаем, что футбол – это игра, которая дарит эмоции и радость, это игра, которая объединяет, но иногда эмоции бьют через край. Так было и в тот день.

Мы проигрывали в счете и не смогли совладать с эмоциями. Я с большой ответственностью принимаю критику и надеюсь, что таких моментов в нашем футболе не будет.

«Ахмат» славится своим гостеприимством, мы все понимаем, что такого не должно быть, это неприемлемо. Я приношу свои извинения от всех ребят, которые были на поле в тот день. Пожму руку каждому футболисту «Локомотива», кто был тогда на поле», – сказал Садулаев.

  • Восемь футболистов «Ахмата» получили дисквалификацию от двух до восьми матчей.
  • На шесть встреч дисквалифицирован футболист «Локомотива» Артем Карпукас.
  • «Ахмат» за необеспечение безопасности оштрафован на 75 тысяч рублей.
  • Грозненский клуб отстранил от тренировок 3 футболистов, причастных к инциденту.

«Ахмат» – о драке в матче с молодежкой «Локо»: «Ничего криминального. Это обычная ситуация»

Источник: Sport24
Россия. Молодежное первенство Россия. Премьер-лига Ахмат Ахмат (мол) Локомотив Локомотив (мол) Садулаев Лечи
Комментарии (2)
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mutabor0992
1622728637
И кому нужно твое рукопожатие?
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kvm
1622737883
руки в клетку не совать!
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