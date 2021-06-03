«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев извинился за участие в массовой драке в матче молодежного первенства с «Локомотивом» (1:5).
КДК дисквалифицировала Садулаева на восемь матчей за толчок судьи Максима Чембулатова и участие в массовой потасовке.
«Хотел бы высказаться по инциденту, который случился в матче с «Локомотивом». Очень неприятно и стыдно, что все так получилось. Мы понимаем, что футбол – это игра, которая дарит эмоции и радость, это игра, которая объединяет, но иногда эмоции бьют через край. Так было и в тот день.
Мы проигрывали в счете и не смогли совладать с эмоциями. Я с большой ответственностью принимаю критику и надеюсь, что таких моментов в нашем футболе не будет.
«Ахмат» славится своим гостеприимством, мы все понимаем, что такого не должно быть, это неприемлемо. Я приношу свои извинения от всех ребят, которые были на поле в тот день. Пожму руку каждому футболисту «Локомотива», кто был тогда на поле», – сказал Садулаев.
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