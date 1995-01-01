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    Магомед Янурсаев

    #67 | Нападающий
    Имя Магомед
    Отчество Русланович
    Фамилия Янурсаев
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 июня 1994 (28 лет)
    Рост 168
    Вес 65
    Стоимость:
    € 600
    тыс
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