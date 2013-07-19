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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Амкар (мол)
Ахмат (мол) - Амкар (мол): обзор матча 19 июля 2013
Ахмат (мол)
19.07.2013, пятница, 18:30
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
0 : 0
Завершен
Амкар (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Амкар (мол)
90'
Пенальти не реализован!
А. Панцырев
89'
Замена
В. Переверзев
️️️️
А. Серпокрылов
Замена
А. Кадыров
️️️️
А. Муслуев
88'
Замена
М. Боршаев
️️️️
Ш. Тагиров
58'
Желтая карточка
М. Тагилов
50'
47'
Желтая карточка
А. Серпокрылов
46'
Замена
Б. Идову
️️️️
М. Новакович
46'
Замена
М. Смирнов
️️️️
В. Трошев
Замена
И. Темников
️️️️
С. Барзукаев
46'
Замена
Д. Кадиев
️️️️
А. Гарисултанов
46'
19'
Желтая карточка
В. Трошев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
45
Андрей Ганюшкин
ВР
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
63
Алихан Абухажиев
ЦП
94
Салах Барзукаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
65
Арби Муслуев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
38
Василий Алейников
ОП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ахмат (мол)
91
Магомед Докуев
ВР
35
Мохьмад-Эми Газалиев
ВР
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
68
Адлан Мужедов
ЦП
64
Зелим Таймысханов
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
67
Магомед Янурсаев
ЦФ
59
Никита Кайдаш
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
57
Владимир Переверзев
ЦП
4-2-1-2
27
Асаев
97
Тагиров
88
Яшин
4
Тагилов
60
Гарисултанов
63
Абухажиев
94
Барзукаев
95
Митришев
10
Кадыров
65
Муслуев
3-2-3-1-1
57
Селихов
40
Трошев
44
Пермяков
32
Брезнаник
77
Зуев
38
Алейников
75
Серпокрылов
36
Панцырев
13
Новакович
7
Тюкалов
73
Гагиты
97
Тагиров
61
Боршаев
61
Боршаев
97
Тагиров
60
Гарисултанов
44
Кадиев
44
Кадиев
60
Гарисултанов
94
Барзукаев
11
Темников
11
Темников
94
Барзукаев
65
Муслуев
95
Кадыров
95
Кадыров
65
Муслуев
75
Серпокрылов
57
Переверзев
57
Переверзев
75
Серпокрылов
13
Новакович
30
Идову
30
Идову
13
Новакович
40
Трошев
25
Смирнов
25
Смирнов
40
Трошев
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
68
Адлан Мужедов
ЦП
67
Магомед Янурсаев
ЦФ
64
Зелим Таймысханов
ЦП
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
59
Никита Кайдаш
ЦФ
91
Магомед Докуев
ВР
35
Мохьмад-Эми Газалиев
ВР
Главный тренер
Ваит Талгаев
32
Иван Коновалов
ВР
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
68
Адлан Мужедов
ЦП
67
Магомед Янурсаев
ЦФ
64
Зелим Таймысханов
ЦП
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
59
Никита Кайдаш
ЦФ
91
Магомед Докуев
ВР
35
Мохьмад-Эми Газалиев
ВР
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Ваит Талгаев
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Ахмат (мол) - Амкар (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
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