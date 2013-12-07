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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Томь (мол)
Ахмат (мол) - Томь (мол): обзор матча 07 декабря 2013
Ахмат (мол)
07.12.2013, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
2 : 3
Завершен
Томь (мол)
19'
Б. Усманов
63'
А. Ахъядов
30'
А. Дырдин
62'
Р. Салахутдинов
76'
Д. Яшин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
Б. Усманов
90'
+2
83'
Замена
М. Гайдамак
️️️️
А. Макурин
80'
Замена
И. Крицкий
️️️️
Р. Салахутдинов
76'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Д. Яшин
Желтая карточка
А. Ахъядов
71'
ГОЛ! 2:2!
А. Ахъядов
63'
62'
ГОЛ! 1:2!
Р. Салахутдинов
61'
Замена
Д. Сасин
️️️️
В. Пашкевич
Замена
А. Гарисултанов
️️️️
З. Садаев
60'
Замена
И. Давлетукаев
️️️️
М. Боршаев
46'
30'
ГОЛ! 1:1!
А. Дырдин
21'
Желтая карточка
П. Кудряшов
ГОЛ! 1:0!
Б. Усманов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
20
Бекхан Усманов
ЦП
72
Сайха Абдурашидов
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
48
Владимир Пашкевич
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Ахмат (мол)
91
Магомед Докуев
ВР
45
Андрей Ганюшкин
ВР
53
Магомед Барзукаев
ЦЗ
62
Мансур Батыров
ЦЗ
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
94
Салах Барзукаев
ЦП
63
Алихан Абухажиев
ЦП
64
Зелим Таймысханов
ЦП
67
Магомед Янурсаев
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Томь (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
18
Михаил Гайдамак
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
68
Иван Крицкий
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
0
Александр Линкин
ЦФ
4-4-2
27
Асаев
36
Адаев
88
Яшин
44
Кадиев
97
Тагиров
20
Усманов
61
Боршаев
17
Макушевски
72
Абдурашидов
33
Ахъядов
9
Садаев
2-5-3
71
Дюжиков
0
Лебедев
84
Митерев
0
Москов
11
Аксанов
65
Салахутдинов
21
Макурин
48
Пашкевич
29
Кудряшов
73
Дырдин
91
Гусев
9
Садаев
60
Гарисултанов
60
Гарисултанов
9
Садаев
61
Боршаев
43
Давлетукаев
43
Давлетукаев
61
Боршаев
21
Макурин
18
Гайдамак
18
Гайдамак
21
Макурин
65
Салахутдинов
68
Крицкий
68
Крицкий
65
Салахутдинов
48
Пашкевич
77
Сасин
77
Сасин
48
Пашкевич
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Томь (мол)
53
Магомед Барзукаев
ЦЗ
62
Мансур Батыров
ЦЗ
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
94
Салах Барзукаев
ЦП
67
Магомед Янурсаев
ЦФ
63
Алихан Абухажиев
ЦП
64
Зелим Таймысханов
ЦП
91
Магомед Докуев
ВР
45
Андрей Ганюшкин
ВР
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
74
Давид Надирашвили
ЦП
51
Юрий Алипов
ВР
0
Александр Линкин
ЦФ
Остались в запасе
53
Магомед Барзукаев
ЦЗ
62
Мансур Батыров
ЦЗ
10
Залимхан Майсултанов
ЛВ
94
Салах Барзукаев
ЦП
67
Магомед Янурсаев
ЦФ
63
Алихан Абухажиев
ЦП
64
Зелим Таймысханов
ЦП
91
Магомед Докуев
ВР
45
Андрей Ганюшкин
ВР
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
74
Давид Надирашвили
ЦП
51
Юрий Алипов
ВР
0
Александр Линкин
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Ахмат (мол) - Томь (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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