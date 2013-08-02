Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Ахмат (мол)
Динамо (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 02 августа 2013
Динамо (мол)
02.08.2013, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
4 : 1
Завершен
Ахмат (мол)
37'
А. Панюков (П)
48'
А. Каташевский
79'
А. Ильин
82'
А. Катрич
69'
Д. Яшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Ахмат (мол)
87'
Замена
А. Кадыров
️️️️
Н. Кайдаш
83'
Замена
А. Муслуев
️️️️
С. Барзукаев
ГОЛ! 4:1!
А. Катрич
82'
ГОЛ! 3:1!
А. Ильин
79'
69'
ГОЛ! 2:1!
Д. Яшин
Желтая карточка
А. Ташаев
64'
Желтая карточка
А. Моргунов
61'
ГОЛ! 2:0!
А. Каташевский
48'
46'
Замена
Н. Кайдаш
️️️️
М. Митришев
Замена
И. Горбунов
️️️️
В. Сарамутин
46'
Замена
А. Каташевский
️️️️
В. Соболев
46'
Замена
А. Катрич
️️️️
Г. Флореску
46'
Замена
А. Каляшин
️️️️
Б. Ротенберг
46'
Замена
Е. Генералов
️️️️
Е. Фролов
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Панюков
37'
20'
Желтая карточка
М. Боршаев
Желтая карточка
Г. Флореску
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Ахмат (мол)
1
Евгений Кобозев
ВР
45
Андрей Ганюшкин
ВР
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
94
Салах Барзукаев
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
63
Алихан Абухажиев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
Ахмат (мол)
91
Магомед Докуев
ВР
92
Джохар Садаев
ЦЗ
64
Зелим Таймысханов
ЦП
65
Арби Муслуев
ЦФ
59
Никита Кайдаш
ЦФ
67
Магомед Янурсаев
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
4-3-2-1
39
Фролов
28
Ротенберг
17
Иванов
15
Данилкин
27
Живоглядов
19
Соболев
5
Флореску
27
Сарамутин
14
Моргунов
88
Ташаев
11
Панюков
4-3-1-1
1
Кобозев
60
Гарисултанов
88
Яшин
97
Тагиров
44
Кадиев
94
Барзукаев
61
Боршаев
63
Абухажиев
95
Митришев
10
Кадыров
27
Сарамутин
17
Горбунов
17
Горбунов
27
Сарамутин
28
Ротенберг
8
Каляшин
8
Каляшин
28
Ротенберг
5
Флореску
77
Катрич
77
Катрич
5
Флореску
19
Соболев
18
Каташевский
18
Каташевский
19
Соболев
27
Сарамутин
35
Ильин
35
Ильин
27
Сарамутин
39
Фролов
54
Генералов
54
Генералов
39
Фролов
94
Барзукаев
65
Муслуев
65
Муслуев
94
Барзукаев
95
Митришев
59
Кайдаш
59
Кайдаш
95
Митришев
Кайдаш
95
Кадыров
95
Кадыров
Кайдаш
Остались в запасе
Динамо (мол)
Ахмат (мол)
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
92
Джохар Садаев
ЦЗ
67
Магомед Янурсаев
ЦФ
64
Зелим Таймысханов
ЦП
91
Магомед Докуев
ВР
Главный тренер
Ваит Талгаев
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
Остались в запасе
92
Джохар Садаев
ЦЗ
67
Магомед Янурсаев
ЦФ
64
Зелим Таймысханов
ЦП
91
Магомед Докуев
ВР
Главный тренер
Ваит Талгаев
Статистика матча Динамо (мол) - Ахмат (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Мамойко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Новые Химки
Новости команд
Все
Динамо (мол)
Ахмат (мол)
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
2
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
2021.05.28 10:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+