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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Рубин (мол)
Ахмат (мол) - Рубин (мол): обзор матча 27 июля 2013
Ахмат (мол)
27.07.2013, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
3 : 1
Завершен
Рубин (мол)
10'
Д. Кадиев (П)
29'
Д. Кадиев
45'
М. Митришев
88'
С. Нурмурадов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
А. Гарисултанов
90'
+1
Замена
З. Таймысханов
️️️️
Х. Кадыров
90'
88'
ГОЛ! 3:1!
С. Нурмурадов
Замена
М. Янурсаев
️️️️
Ш. Тагиров
84'
Замена
И. Давлетукаев
️️️️
Д. Кадиев
84'
Замена
А. Кадыров
️️️️
Н. Кайдаш
80'
Желтая карточка
Ш. Тагиров
76'
74'
Замена
Ю. Литке
️️️️
Э. Набиуллин
64'
Замена
Д. Калаев
️️️️
Р. Стёпин
64'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
Н. Бабаджанов
50'
Желтая карточка
А. Савельев
46'
Замена
Б. Шавлохов
️️️️
Г. Сергеев
Замена
Н. Кайдаш
️️️️
М. Митришев
46'
Замена
С. Барзукаев
️️️️
А. Муслуев
46'
Замена
М. Докуев
️️️️
Я. Годзюр
46'
Желтая карточка
Д. Яшин
45'
ГОЛ! 3:0!
М. Митришев
45'
43'
Желтая карточка
Н. Бабаджанов
ГОЛ! 2:0!
Д. Кадиев
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кадиев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
31
Ярослав Годзюр
ВР
45
Андрей Ганюшкин
ВР
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
61
Магомед Боршаев
ЦП
63
Алихан Абухажиев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
65
Арби Муслуев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Ваит Талгаев
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
6
Михаил Бабичев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
8
Роман Стёпин
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
26
Алексей Пащенко
ЦП
32
Анатолий Савельев
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
41
Селим Нурмурадов
ЦФ
38
Герман Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Ахмат (мол)
91
Магомед Докуев
ВР
43
Ислам Давлетукаев
ЦЗ
94
Салах Барзукаев
ЦП
64
Зелим Таймысханов
ЦП
59
Никита Кайдаш
ЦФ
67
Магомед Янурсаев
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Рубин (мол)
15
Юрий Литке
ЦЗ
65
Борис Шавлохов
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
49
Джамбулат Калаев
ЦФ
4-2-1-2
31
Годзюр
97
Тагиров
88
Яшин
44
Кадиев
60
Гарисултанов
61
Боршаев
63
Абухажиев
95
Митришев
10
Кадыров
65
Муслуев
3-4-1-2
0
Черемисин
6
Бабичев
30
Хабибуллин
3
Набиуллин
57
Лобанов
26
Пащенко
32
Савельев
8
Стёпин
95
Бабаджанов
38
Сергеев
41
Нурмурадов
95
Митришев
59
Кайдаш
59
Кайдаш
95
Митришев
65
Муслуев
94
Барзукаев
94
Барзукаев
65
Муслуев
44
Кадиев
43
Давлетукаев
43
Давлетукаев
44
Кадиев
97
Тагиров
67
Янурсаев
67
Янурсаев
97
Тагиров
10
Кадыров
64
Таймысханов
64
Таймысханов
10
Кадыров
31
Годзюр
91
Докуев
91
Докуев
31
Годзюр
Кайдаш
95
Кадыров
95
Кадыров
Кайдаш
3
Набиуллин
15
Литке
15
Литке
3
Набиуллин
38
Сергеев
65
Шавлохов
65
Шавлохов
38
Сергеев
8
Стёпин
49
Калаев
49
Калаев
8
Стёпин
95
Бабаджанов
30
Рогачевский
30
Рогачевский
95
Бабаджанов
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Рубин (мол)
Главный тренер
Ваит Талгаев
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Ваит Талгаев
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Ахмат (мол) - Рубин (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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