Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Владимир Ежуров

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Раимович
    Фамилия Ежуров
    Команда Рубин (мол)
    Гражданство Россия
    Дата рождения 24 марта 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рубин (мол) 28 10 10 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.07.2021 Нижний Новгород (мол) 2 : 1 Рубин (мол)
    27.07.2021 Рубин (мол) 4 : 0 Урал (мол)
    30.07.2021 Рубин (мол) 3 : 2 ЦСКА (мол)
    06.08.2021 Академия им. Коноплева 2 : 2 Рубин (мол)
    13.08.2021 Кр. Советов (мол) 4 : 2 Рубин (мол)
    20.08.2021 Рубин (мол) 1 : 1 Строгино (мол)
    27.08.2021 Уфа (мол) 2 : 1 Рубин (мол)
    10.09.2021 Рубин (мол) 1 : 0 Динамо (мол)
    17.09.2021 Спартак М (мол) 2 : 2 Рубин (мол)
    24.09.2021 Рубин (мол) 5 : 1 Академия им. Коноплева
    30.09.2021 Рубин (мол) 0 : 1 Кр. Советов (мол)
    15.10.2021 Урал (мол) 3 : 4 Рубин (мол)
    22.10.2021 Рубин (мол) 6 : 0 Уфа (мол)
    29.10.2021 Динамо (мол) 5 : 2 Рубин (мол)
    05.11.2021 Рубин (мол) 0 : 0 Спартак М (мол)
    19.11.2021 Рубин (мол) 1 : 1 Нижний Новгород (мол)
    26.11.2021 ЦСКА (мол) 5 : 2 Рубин (мол)
    03.12.2021 Строгино (мол) 0 : 1 Рубин (мол)
    05.04.2022 Ростов (мол) 1 : 1 Рубин (мол)
    15.03.2022 Рубин (мол) 2 : 0 Локомотив (мол)
    01.04.2022 Чертаново (мол) 1 : 2 Рубин (мол)
    08.04.2022 Рубин (мол) 1 : 2 Зенит (мол)
    15.04.2022 Сочи (мол) 1 : 0 Рубин (мол)
    22.04.2022 Рубин (мол) 1 : 1 Ростов (мол)
    29.04.2022 Локомотив (мол) 0 : 2 Рубин (мол)
    06.05.2022 Рубин (мол) 0 : 3 Чертаново (мол)
    13.05.2022 Зенит (мол) 3 : 3 Рубин (мол)
    20.05.2022 Рубин (мол) 0 : 1 Сочи (мол)
    • Читайте нас: 
    11