«Рубин» купил защитника сборной Черногории

«Рубин» объявил о трансфере защитника Игора Вуячича из «Партизана».

«Состав нашей команды пополнил 28-летний черногорский центральный защитник Игор Вуячич.

Футболист подписал контракт с «Рубином» сроком на 3 года и будет выступать под номером 15», – сообщает пресс-служба клуба.

По информации Transfermarkt, казанский клуб заплатил «Партизану» 1 миллион евро за трансфер Вуячича.