«Рубин» купил защитника сборной Черногории

«Рубин» объявил о трансфере защитника Игора Вуячича из «Партизана».
«Состав нашей команды пополнил 28-летний черногорский центральный защитник Игор Вуячич.
Футболист подписал контракт с «Рубином» сроком на 3 года и будет выступать под номером 15», – сообщает пресс-служба клуба.
По информации Transfermarkt, казанский клуб заплатил «Партизану» 1 миллион евро за трансфер Вуячича.
- Вуячич провел 25 матчей за сборную Черногории.
- Рыночная стоимость 28-летнего защитника – 4,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Рубина»