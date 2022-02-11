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Франция. Третья лига
Команды
Бастия
€ 650 тыс
Бастия
Бастия
Франция. Третья лига
Стадион:
Арман Цесари
Сайт:
http://www.sc-bastia.net/v4
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Таблица
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
Кубок Франции. «Нант» стал полуфиналистом турнира, победив «Бастию»
2022.02.11 01:05
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Лига 1. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Бастию», «Лилль» разгромил «Нант» и другие результаты
2017.05.21 00:06
Лига 1. «Ницца» проиграла «Анжеру», «Лион» обыграл «Монпелье» и другие результаты
2017.05.15 00:14
Лига 1. «ПСЖ» нанес разгромное поражение «Бастии»
2017.05.06 19:53
За сорванный матч «Бастии» засчитано техническое поражение
2017.05.05 06:17
5
Лига 1. «Монпелье» крупно уступил «Лиллю» и другие результаты
2017.04.29 22:54
Лига 1. «Лорьян» отправил в ворота «Бастии» пять мячей, «Лилль» разгромил «Генгам» и другие результаты
2017.04.22 22:51
Трое игроков «Лиона» обратились в полицию после атаки болельщиков «Бастии»
2017.04.17 16:24
Фото
«Бастия» – «Лион»: матч отменен из-за нападения болельщиков на футболистов гостей
2017.04.16 21:19
4
Лига 1. «Лорьян» разгромил «Лион» и другие результаты
2017.04.08 22:57
Лига 1. «Лилль» в гостях обыграл «Бастию»
2017.04.01 22:00
Лига 1. «Метц» одержал победу над «Бастией»
2017.03.17 23:01
Игроки «Бастии» получили девять красных карточек в последних десяти матчах
2017.03.12 00:57
4
Лига 1. «Генгам» забил «Бастии» пять голов во втором тайме и другие результаты
2017.03.11 23:59
2
Лига 1. «Кан» и «Анжер» забили пять голов на двоих и другие результаты
2017.03.04 23:57
1
Каюзак дисквалифицирован на три матча за выбитое табло из рук арбитра
2017.03.03 09:31
8
Лига 1. «Бастия» в меньшинстве дважды забила «Нанту», но все равно не смогла победить
2017.03.01 23:26
«Бастия» отправила Чикколини в отставку с поста главного тренера
2017.02.27 15:41
Видео
Каюзак получил удаление за агрессию в адрес арбитра
2017.02.26 08:58
1
Лига 1. «Нанси» покинул зону вылета после ничьи с «Тулузой» и другие результаты
2017.02.25 23:59
«Бастия» наказана снятием очков за оскорбление Балотелли
2017.02.24 09:04
2
Лига 1. «Бастия» отобрала очки у лидера чемпионата «Монако»
2017.02.18 00:53
Лига 1. Лидер чемпионата «Монако» дома разгромил «Метц»
2017.02.11 23:58
10
Лига 1. Голы Депая и Вальбуэна помогли «Лиону» разгромить «Нанси» и другие результаты
2017.02.08 22:52
Фото
Встреча «Бастии» и «Нанта» перенесена на другой день из-за дождя
2017.02.08 21:16
Фото
Фанаты «Бастии» потребовали отставки руководства клуба
2017.02.07 08:53
1
Лига 1. «ПСЖ» вырвал победу у «Дижона», «Бордо» сыграло вничью с «Ренном»
2017.02.05 00:00
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