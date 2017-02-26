Каюзак получил удаление за агрессию в адрес арбитра

Полузащитник «Бастии» Янник Каюзак рисует получить дисквалификацию после удаления в матче чемпионата Франции с «Анжером» (0:3). Футболист агрессивно отреагировал на то, что резервный судья матча случайно зацепил того.

«Каюзак получил легкий удар. Но я не думаю, что судья сделал это намерено. Теперь игрока ждут два или три матча дисквалификации. Он подвел нас», – приводит слова главного тренера «Бастии» Франсуа Чикколини L’Equipe.

Стоит отметить, что это уже четвертое удаление Каюзака в текущем сезоне.