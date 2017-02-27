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    Франсуа Чикколини

    Тренер
    Имя Франсуа
    Фамилия Чикколини
    Гражданство Франция
    Дата рождения 3 июня 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бастия 22 5 10 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.08.2016 Бастия 0 : 1 ПСЖ
    20.08.2016 Лорьян 0 : 3 Бастия
    27.08.2016 Кан 2 : 0 Бастия
    10.09.2016 Бастия 2 : 1 Тулуза
    21.09.2016 Бастия 0 : 0 Нанси
    24.09.2016 Бастия 1 : 0 Генгам
    01.10.2016 Нант 1 : 0 Бастия
    15.10.2016 Бастия 1 : 2 Анжер
    22.10.2016 Лилль 2 : 1 Бастия
    05.11.2016 Лион 2 : 1 Бастия
    19.11.2016 Бастия 1 : 1 Монпелье
    27.11.2016 Ницца 1 : 1 Бастия
    30.11.2016 Бастия 1 : 1 Бордо
    03.12.2016 Монако 5 : 0 Бастия
    10.12.2016 Бастия 2 : 0 Метц
    17.12.2016 Ренн 1 : 2 Бастия
    21.12.2016 Бастия 1 : 2 Марсель
    14.01.2017 Нанси 1 : 0 Бастия
    20.01.2017 Бастия 1 : 1 Ницца
    28.01.2017 Бастия 1 : 1 Кан
    17.02.2017 Бастия 1 : 1 Монако
    25.02.2017 Анжер 3 : 0 Бастия
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