Франсуа Чикколини
Тренер
|Имя
|Франсуа
|Фамилия
|Чикколини
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|3 июня 1962
|Имя
|Франсуа
|Фамилия
|Чикколини
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|3 июня 1962
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Бастия
|22
|5
|10
|7
|Дата
|Матч
|12.08.2016
|Бастия
|0 : 1
|ПСЖ
|20.08.2016
|Лорьян
|0 : 3
|Бастия
|27.08.2016
|Кан
|2 : 0
|Бастия
|10.09.2016
|Бастия
|2 : 1
|Тулуза
|21.09.2016
|Бастия
|0 : 0
|Нанси
|24.09.2016
|Бастия
|1 : 0
|Генгам
|01.10.2016
|Нант
|1 : 0
|Бастия
|15.10.2016
|Бастия
|1 : 2
|Анжер
|22.10.2016
|Лилль
|2 : 1
|Бастия
|05.11.2016
|Лион
|2 : 1
|Бастия
|19.11.2016
|Бастия
|1 : 1
|Монпелье
|27.11.2016
|Ницца
|1 : 1
|Бастия
|30.11.2016
|Бастия
|1 : 1
|Бордо
|03.12.2016
|Монако
|5 : 0
|Бастия
|10.12.2016
|Бастия
|2 : 0
|Метц
|17.12.2016
|Ренн
|1 : 2
|Бастия
|21.12.2016
|Бастия
|1 : 2
|Марсель
|14.01.2017
|Нанси
|1 : 0
|Бастия
|20.01.2017
|Бастия
|1 : 1
|Ницца
|28.01.2017
|Бастия
|1 : 1
|Кан
|17.02.2017
|Бастия
|1 : 1
|Монако
|25.02.2017
|Анжер
|3 : 0
|Бастия