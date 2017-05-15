Лига 1. «Ницца» проиграла «Анжеру», «Лион» обыграл «Монпелье» и другие результаты

В рамках 37-го тура Лиги 1 «Ницца» на своем поле уступила «Анжеру», «Лион» переиграл «Монпелье» благодаря дублю Александра Лаказетта, а «Бордо» и «Марсель» победителя не выявили.

«Ницца» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Лион» – четвертый, «Марсель» – на пятой позиции.

Франция. Лига 1. 37-й тур

Ницца – Анжер – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ндойе, 35; 0:2 – Экамби, 90.

Монпелье – Лион – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Фекир, 17; 0:2 – Лаказетт, 22; 1:2 – Мунье, 35; 1:3 – Лаказетт, 90.

Бордо – Марсель – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ролан, 2; 1:1 – Гомис, 60.

Бастия – Лорьян – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кривелли, 74; 2:0 – Данич, 86.

Дижон – Нанси – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Саммаритано, 51; 2:0 – Диони, 76.

Нант – Генгам – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Томассон, 17; 2:0 – Сала, 51; 3:0 – Накулма, 69; 3:1 – До, 74; 4:1 – Сала, 78.

Кан – Ренн – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Сио, 68.

Метц – Тулуза – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Брайтвайт, 9; 1:1 – Сарр, 66.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1