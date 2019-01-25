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    «ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»

    Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции. Пары выглядят так.

    «Генгам»«Лион»;

    «Бастия» — «Кан»;

    «Ирис Клуб де Круа» — «Дижон»;

    «Мец» — «Орлеан»;

    «Вильфранш» — «ПСЖ»;

    «Антант» / «Нант» (матч состоится позднее) — «Тулуза»;

    «Витре» — «Лион-Дюшер»;

    «Ренн» — «Лилль».

    • Даты встреч будут сообщены дополнительно.
    • Действующий победитель турнира – «ПСЖ».
    • Самая титулованная команда Кубка Франции – «ПСЖ» (12 раз).

    Источник: Твиттер Кубка Франции

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    25.01.2019 09:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 26 января 2019, 15:58

      ого до 1/8 лион дюшер дошли, фигасе, да вообще много кто добрался я смотрю до этой стадии, кого не часто встретишь, те же вильфранш, антант

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