«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»

ого до 1/8 лион дюшер дошли, фигасе, да вообще много кто добрался я смотрю до этой стадии, кого не часто встретишь, те же вильфранш, антант
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции. Пары выглядят так.
«Бастия» — «Кан»;
«Ирис Клуб де Круа» — «Дижон»;
«Мец» — «Орлеан»;
«Вильфранш» — «ПСЖ»;
«Антант» / «Нант» (матч состоится позднее) — «Тулуза»;
«Витре» — «Лион-Дюшер»;
«Ренн» — «Лилль».
- Даты встреч будут сообщены дополнительно.
- Действующий победитель турнира – «ПСЖ».
- Самая титулованная команда Кубка Франции – «ПСЖ» (12 раз).