Лига 1. «Нанси» покинул зону вылета после ничьи с «Тулузой» и другие результаты

Встреча 27-го тура чемпионата Франции между «Нанси» и «Тулузой» завершилась нулевой ничьей.
Таким образом, команда Паскаля Дюпра набрала 35 очков и осталась на восьмом месте в турнирной таблице. «Нанси» набрал 28 пунктов и покинул зону вылета.
В параллельных матчах «Бордо» добился гостевой победы в матче против «Лилля», а «Анжер» и «Ренн» на домашних аренах одолели «Бастию» и «Лорьян» соответственно.
Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур.
Голы: 0:1 — Вада, 16; 1:1 — де Превилль, 65; 2:1 — Эдер, 67; 2:2 — Уна, 78; 2:3 — Уна, 82.
Удаление: Мавуба, 90.
Голы: 1:0 — Экамби, 18; 2:0 — Экамби, 57; 3:0 — Бурийон, 78.
Гол: 1:0 — Сио, 19.
Источник: Бомбардир.ру