Лига 1. «Нанси» покинул зону вылета после ничьи с «Тулузой» и другие результаты

Встреча 27-го тура чемпионата Франции между «Нанси» и «Тулузой» завершилась нулевой ничьей.

Таким образом, команда Паскаля Дюпра набрала 35 очков и осталась на восьмом месте в турнирной таблице. «Нанси» набрал 28 пунктов и покинул зону вылета.

В параллельных матчах «Бордо» добился гостевой победы в матче против «Лилля», а «Анжер» и «Ренн» на домашних аренах одолели «Бастию» и «Лорьян» соответственно.

Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур.

Нанси — Тулуза — 0:0

Лилль — Бордо — 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 — Вада, 16; 1:1 — де Превилль, 65; 2:1 — Эдер, 67; 2:2 — Уна, 78; 2:3 — Уна, 82.

Удаление: Мавуба, 90.

Анжер — Бастия — 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Экамби, 18; 2:0 — Экамби, 57; 3:0 — Бурийон, 78.

Ренн — Лорьян — 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — Сио, 19.

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