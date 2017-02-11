Лига 1. Лидер чемпионата «Монако» дома разгромил «Метц»

В матче 25-го тура Лиги 1 «Монако» забил пять безответных голов в ворота «Метца». В составе хозяев хет-триком отметился Килиан Мбаппе, а Радамель Фалькао записал на свой счет дубль.

Таким образом, «Монако» набрал 58 очков и продолжил лидерство в чемпионате. «Метц» с 27-ю пунктами остался на 12-й строчке в турнирной таблице.

В других встречах «Монпелье» и «Анжер» добились выездных побед над «Нанси» и «Лиллем» соответственно, а «Дижон» в родных стенах одолел «Кан». На стадионе в Тулузе местная команда разгромила «Бастию».

Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

Нанси — Монпелье — 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 — Мбенза, 10; 0:2 — Мунье, 19; 0:3 — Мбенза, 60.

Лилль — Анжер — 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 — Капелле, 20; 1:1 — Биссума, 27; 1:2 — Тома, 59.

Дижон — Кан — 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 — Абид, 40; 2:0 — Диони, 86.

Тулуза — Бастия — 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 — Делор, 38; 2:0 — Брайтвайт, 43; 2:1 — Онанге, 53; 3:1 — Брайтвайт (с пенальти), 76; 4:1 — Диоп, 86.

Монако — Метц — 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 — Мбаппе, 7; 2:0 — Фалькао, 10; 3:0 — Мбаппе, 20; 4:0 — Мбаппе, 50; 5:0 — Фалькао, 55.

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