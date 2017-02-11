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    Лига 1. Лидер чемпионата «Монако» дома разгромил «Метц»

    В матче 25-го тура Лиги 1 «Монако» забил пять безответных голов в ворота «Метца». В составе хозяев хет-триком отметился Килиан Мбаппе, а Радамель Фалькао записал на свой счет дубль.

    Таким образом, «Монако» набрал 58 очков и продолжил лидерство в чемпионате. «Метц» с 27-ю пунктами остался на 12-й строчке в турнирной таблице.

    В других встречах «Монпелье» и «Анжер» добились выездных побед над «Нанси» и «Лиллем» соответственно, а «Дижон» в родных стенах одолел «Кан». На стадионе в Тулузе местная команда разгромила «Бастию».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

    Нанси — Монпелье — 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 — Мбенза, 10; 0:2 — Мунье, 19; 0:3 — Мбенза, 60.

    Лилль — Анжер — 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 — Капелле, 20; 1:1 — Биссума, 27; 1:2 — Тома, 59.

    Дижон — Кан — 2:0 (1:0)

    Гол: 1:0 — Абид, 40; 2:0 — Диони, 86.

    Тулуза — Бастия — 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 — Делор, 38; 2:0 — Брайтвайт, 43; 2:1 — Онанге, 53; 3:1 — Брайтвайт (с пенальти), 76; 4:1 — Диоп, 86.

    Монако — Метц — 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 — Мбаппе, 7; 2:0 — Фалькао, 10; 3:0 — Мбаппе, 20; 4:0 — Мбаппе, 50; 5:0 — Фалькао, 55.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 23:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +915

      спанчес 12 февраля 2017, 11:15

      монако в среднем забивает ровно 3 гола за игру а пропускает менее одного

      0
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 12 февраля 2017, 08:02

      Даже ПСЖ не угнаться за Монако.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 12 февраля 2017, 07:11

      монако-чемпион

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 12 февраля 2017, 04:32

      Молодцы

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 12 февраля 2017, 00:49

      надо этих арабов которые спонсируют псж поставить на место, и чтобы знали что в футболе решают не деньги, а правильный менеджмент

      1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 12 февраля 2017, 00:28

      молодцы Монако, надеюсь они станут чемпионами

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 12 февраля 2017, 00:24

      Монако ставит под сомнение чемпионство ПСЖ. В этом сезоне интрига?

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 февраля 2017, 00:14

      Вот на них охота посмотреть в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 12 февраля 2017, 00:07

      ...Монако трудно будет остановить...

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 12 февраля 2017, 00:05

      Другого и не должно было быть.

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