Лига 1. «ПСЖ» вырвал победу у «Дижона», «Бордо» сыграло вничью с «Ренном»

В рамках 23-го тура Лиги 1 «ПСЖ» под занавес встречи смог одолеть «Дижон» благодаря голам Тиаго Силвы и Эдинсона Кавани, «Монпелье» оказалось сильнее «Бастии» благодаря дублю Стива Мунье, «Бордо» и «Ренн» обменялись голами. «Кан» в компенсированное арбитром время забил дважды в ворота «Генгама».
Франция. Лига 1. 23-й тур
Голы: 0:1 – Моура, 29; 1:1 – Таварес, 31; 1:2 – Силва, 81; 1:3 – Кавани, 84.
Голы: 1:0 – Мунье, 17; 1:1 – Кривелли, 34; 2:1 – Мунье, 64.
Голы: 1:0 – Менез, 56; 1:1 – Гуркюфф, 69.
Голы: 0:1 – Карамо, 90; 0:2 – Базиль, 90.
Гол: 0:1 – Алиадьер, 49.
Источник: Бомбардир.ру