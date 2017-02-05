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    Лига 1. «ПСЖ» вырвал победу у «Дижона», «Бордо» сыграло вничью с «Ренном»

    В рамках 23-го тура Лиги 1 «ПСЖ» под занавес встречи смог одолеть «Дижон» благодаря голам Тиаго Силвы и Эдинсона Кавани, «Монпелье» оказалось сильнее «Бастии» благодаря дублю Стива Мунье, «Бордо» и «Ренн» обменялись голами. «Кан» в компенсированное арбитром время забил дважды в ворота «Генгама».

    Франция. Лига 1. 23-й тур

    Дижон – ПСЖ – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Моура, 29; 1:1 – Таварес, 31; 1:2 – Силва, 81; 1:3 – Кавани, 84.

    Монпелье – Бастия – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мунье, 17; 1:1 – Кривелли, 34; 2:1 – Мунье, 64.

    Бордо – Ренн – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Менез, 56; 1:1 – Гуркюфф, 69.

    Генгам – Кан – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Карамо, 90; 0:2 – Базиль, 90.

    Лилль – Лорьян – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Алиадьер, 49.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2017 00:00
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