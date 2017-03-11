Лига 1. «Генгам» забил «Бастии» пять голов во втором тайме и другие результаты

Встреча 29-го тура Лиги 1 между «Генгамом» и «Бастией» завершилась крупной победой хозяев. Голы забили Яннис Салибу, Люка До, Джимми Бриан, Людовик Бляс и Александре Менди.

«Генгам» набрал 38 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Аутсайдер чемпионата «Бастия» осталась на 19-й строчке.

В чемпионской гонке лидирует «Монако», опережая «Ниццу» на пять баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1. 29-й тур.

Монако — Бордо — 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Диа, 31; 1:1 — де Превилль (с пенальти), 63; 2:1 — Лопес, 81.

Монпелье — Нант — 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 — Мунье, 12; 1:1 — Накулма, 24; 1:2 — Накулма, 68; 2:2 — Будебуз, 84; 2:3 — Сала, 89.

Ренн — Дижон — 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Таварес, 42; 1:1 — Саид, 58.

Генгам — Бастия — 5:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Салибу, 47; 2:0 — До, 56; 3:0 — Бриан, 70, 4:0 — Бляс, 78; 5:0 — Менди, 86.

Удаление: нет — Данич, 61.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1