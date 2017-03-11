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    Лига 1. «Генгам» забил «Бастии» пять голов во втором тайме и другие результаты

    Встреча 29-го тура Лиги 1 между «Генгамом» и «Бастией» завершилась крупной победой хозяев. Голы забили Яннис Салибу, Люка До, Джимми Бриан, Людовик Бляс и Александре Менди.

    «Генгам» набрал 38 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Аутсайдер чемпионата «Бастия» осталась на 19-й строчке.

    В чемпионской гонке лидирует «Монако», опережая «Ниццу» на пять баллов.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 29-й тур.

    Монако — Бордо — 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 — Диа, 31; 1:1 — де Превилль (с пенальти), 63; 2:1 — Лопес, 81.

    Монпелье — Нант — 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 — Мунье, 12; 1:1 — Накулма, 24; 1:2 — Накулма, 68; 2:2 — Будебуз, 84; 2:3 — Сала, 89.

    Ренн — Дижон — 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 — Таварес, 42; 1:1 — Саид, 58.

    Генгам — Бастия — 5:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Салибу, 47; 2:0 — До, 56; 3:0 — Бриан, 70, 4:0 — Бляс, 78; 5:0 — Менди, 86.

    Удаление: нет — Данич, 61.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 23:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 12 марта 2017, 00:09

      прорвало Генгам:)

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      Рейтинг: +351

      simoron81 12 марта 2017, 00:00

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