Лига 1. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Бастию», «Лилль» разгромил «Нант» и другие результаты

В рамках заключительного тура Лиги 1 «Марсель» на своем поле обыграл «Бастию» благодаря голу Бафетимби Гомиса. «Лилль» добился крупной победы над «Нантом», хет-трик оформил Николя де Превилль. «Бордо» в гостях сыграл вничью с «Лорьяном».
Таким образом, «Нанси» и «Бастия» покинули Лигу 1. «Лорьяну» предстоят переходные матчи.
Франция. Лига 1. 38-й тур
Гол: 1:0 – Гомис, 74.
Гол: 1:0 – Диалло, 29.
Голы: 1:0 – де Превилль, 16; 2:0 – де Превилль, 46; 3:0 – де Превилль, 53 (с пенальти).
Голы: 0:1 – Санкаре, 7; 1:1 – Ле Гофф, 69.
Нанси – Сент-Этьен – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Бюзен, 17; 2:0 – Дианье, 59; 2:1 – Норден, 74; 3:1 – Мауасса, 82.
Голы: 1:0 – Бамба, 82; 2:0 – Тайт, 88.
Источник: Бомбардир.ру