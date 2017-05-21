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    Лига 1. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Бастию», «Лилль» разгромил «Нант» и другие результаты

    В рамках заключительного тура Лиги 1 «Марсель» на своем поле обыграл «Бастию» благодаря голу Бафетимби Гомиса. «Лилль» добился крупной победы над «Нантом», хет-трик оформил Николя де Превилль. «Бордо» в гостях сыграл вничью с «Лорьяном».

    Таким образом, «Нанси» и «Бастия» покинули Лигу 1. «Лорьяну» предстоят переходные матчи.

    Франция. Лига 1. 38-й тур

    Марсель – Бастия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Гомис, 74.

    Генгам – Метц – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Диалло, 29.

    Лилль – Нант – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – де Превилль, 16; 2:0 – де Превилль, 46; 3:0 – де Превилль, 53 (с пенальти).

    Лорьян – Бордо – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Санкаре, 7; 1:1 – Ле Гофф, 69.

    Нанси – Сент-Этьен – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бюзен, 17; 2:0 – Дианье, 59; 2:1 – Норден, 74; 3:1 – Мауасса, 82.

    Тулуза – Дижон – 0:0

    Анжер – Монпелье – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бамба, 82; 2:0 – Тайт, 88.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 00:06
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