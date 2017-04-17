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    Трое игроков «Лиона» обратились в полицию после атаки болельщиков «Бастии»

    По информации RMC Sport, трое игроков «Лиона» – голкиперы Антони Лопеш и Матье Горжелен, а также форвард Жан-Филипп Матета – обратились в полицию после того, как болельщики «Бастии» напали на футболистов «ткачей» во время матча 33-го тура Лиги 1. Инцидент произошел в перерыве встречи. В результате поединок был отменен.

    Отметим, что игроки «Лиона» подверглись нападению фанатов корсиканцев еще на предыгровой разминке, из-за чего начало матча было задержано.

    В четверг произошедшее рассмотрит дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2017 16:24
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