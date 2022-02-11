- 11 февраля 2022
- 01:05 Кубок Франции. «Нант» стал полуфиналистом турнира, победив «Бастию»
- 25 января 2019
- 09:34 «ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом» 1
- 21 мая 2017
- 00:06 Лига 1. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Бастию», «Лилль» разгромил «Нант» и другие результаты
- 15 мая 2017
- 00:14 Лига 1. «Ницца» проиграла «Анжеру», «Лион» обыграл «Монпелье» и другие результаты
- 6 мая 2017
- 19:53 Лига 1. «ПСЖ» нанес разгромное поражение «Бастии»
- 5 мая 2017
- 06:17 За сорванный матч «Бастии» засчитано техническое поражение 5
- 29 апреля 2017
- 22:54 Лига 1. «Монпелье» крупно уступил «Лиллю» и другие результаты
- 22 апреля 2017
- 22:51 Лига 1. «Лорьян» отправил в ворота «Бастии» пять мячей, «Лилль» разгромил «Генгам» и другие результаты
- 17 апреля 2017
- 16:24 Трое игроков «Лиона» обратились в полицию после атаки болельщиков «Бастии»
- 16 апреля 2017
- 21:19 Фото «Бастия» – «Лион»: матч отменен из-за нападения болельщиков на футболистов гостей 4
- 8 апреля 2017
- 22:57 Лига 1. «Лорьян» разгромил «Лион» и другие результаты
- 1 апреля 2017
- 22:00 Лига 1. «Лилль» в гостях обыграл «Бастию»
- 17 марта 2017
- 23:01 Лига 1. «Метц» одержал победу над «Бастией»
- 12 марта 2017
- 00:57 Игроки «Бастии» получили девять красных карточек в последних десяти матчах 4
- 11 марта 2017
- 23:59 Лига 1. «Генгам» забил «Бастии» пять голов во втором тайме и другие результаты 2
- 4 марта 2017
- 23:57 Лига 1. «Кан» и «Анжер» забили пять голов на двоих и другие результаты 1
- 3 марта 2017
- 09:31 Каюзак дисквалифицирован на три матча за выбитое табло из рук арбитра 8