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    Каюзак дисквалифицирован на три матча за выбитое табло из рук арбитра

    Состоялось заседание дисциплинарного комитета чемпионата Франции, на котором был рассмотрен инцидент, произошедший в матче 27-го тура Лиги 1 между «Бастией» и «Анжером». Напомним, что полузащитник корсиканцев Янник Каюзак был удален за агрессивное поведение в адрес четвертого судьи. Проходя по краю поля, игрок зацепился за табло, которое держал в руках рефери. Футболист бурно отреагировал на это и выбил табло у судьи из рук, за что и был удален в четвертый раз за сезон.

    В его адрес дисциплинарный комитет вынес наказание в виде трехматчевой дисквалификации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2017 09:31
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 3 марта 2017, 12:11

      Ну он же не разбил табло арбитру, а у нас и такое бывало

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6174

      Revolver76 3 марта 2017, 11:11

      видюху что ли выложили бы эту , интересно посмотреть на эпизод

      1
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      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > Revolver76 3 марта 2017, 11:35

      Вот оно!
      https://www.youtube.com/watch?v=E0I27f_XPw8

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6174

      Revolver76 > tilvan 3 марта 2017, 11:37

      спасибо. вечером дома гляну. а то на работе воспроизведение видео заблокировано )))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 3 марта 2017, 10:56

      Каюзак? Не иначе потомок гвардейца кардинала!

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > ZenitGunner 3 марта 2017, 11:21

      Не, Д'Артаньян только начал Атосу помогать, а потом уже Атос сам дело довершил))

      1
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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 3 марта 2017, 10:53

      Бывает ! Горячий парень !

      0
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 3 марта 2017, 09:38

      Не можешь сдерживать эмоции ты не профессионал,а просто парень не плохо играющий в футбол

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