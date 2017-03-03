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  • Каюзак дисквалифицирован на три матча за выбитое табло из рук арбитра

Каюзак дисквалифицирован на три матча за выбитое табло из рук арбитра

3 марта 2017, 09:31
8

Состоялось заседание дисциплинарного комитета чемпионата Франции, на котором был рассмотрен инцидент, произошедший в матче 27-го тура Лиги 1 между «Бастией» и «Анжером». Напомним, что полузащитник корсиканцев Янник Каюзак был удален за агрессивное поведение в адрес четвертого судьи. Проходя по краю поля, игрок зацепился за табло, которое держал в руках рефери. Футболист бурно отреагировал на это и выбил табло у судьи из рук, за что и был удален в четвертый раз за сезон.

В его адрес дисциплинарный комитет вынес наказание в виде трехматчевой дисквалификации.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Бастия Анжер Каюзак Янник
Комментарии (8)
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Ортапед
1488523111
Не можешь сдерживать эмоции ты не профессионал,а просто парень не плохо играющий в футбол
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PAVLODAR
1488527589
Бывает ! Горячий парень !
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zatonn
1488527804
Каюзак? Не иначе потомок гвардейца кардинала!
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Revolver76
1488528684
видюху что ли выложили бы эту , интересно посмотреть на эпизод
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КАРАТ
1488532271
Ну он же не разбил табло арбитру, а у нас и такое бывало
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