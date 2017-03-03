Каюзак дисквалифицирован на три матча за выбитое табло из рук арбитра

Состоялось заседание дисциплинарного комитета чемпионата Франции, на котором был рассмотрен инцидент, произошедший в матче 27-го тура Лиги 1 между «Бастией» и «Анжером». Напомним, что полузащитник корсиканцев Янник Каюзак был удален за агрессивное поведение в адрес четвертого судьи. Проходя по краю поля, игрок зацепился за табло, которое держал в руках рефери. Футболист бурно отреагировал на это и выбил табло у судьи из рук, за что и был удален в четвертый раз за сезон.

В его адрес дисциплинарный комитет вынес наказание в виде трехматчевой дисквалификации.