Лига 1. «Лорьян» отправил в ворота «Бастии» пять мячей, «Лилль» разгромил «Генгам» и другие результаты

В матче 34-го тура Лиги 1 «Лорьян» на своем поле одержал разгромную победу над «Метцем» – 5:1. В составе хозяев голом отметился экс-нападающий «Спартака» Маджид Уорис.

В других встречах «Бордо» в большинстве оказался сильнее «Бастии», «Лилль» дома разгромил «Генгам», «Нант» в гостях победил «Кан», «Дижон» взял верх над «Анжером».

Чемпионат Франции. Лига 1. 34-й тур

Дижон – Анжер – 3:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Диони, 5; 2:0 – Лис-Мелу, 16; 3:0 – Диони, 43; 3:1 – Мангани, 69 (с пенальти); 3:2 – Экамби, 69.

Лорьян – Метц – 5:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Сиани, 13; 1:1 – Диабате, 32 (с пенальти); 2:1 – Уорис, 49; 3:1 – Кабо, 60; 4:1 – Кабо, 66; 5:1 – Муканджо, 78.

Бордо – Бастия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Малком, 55; 2:0 – Санкаре, 69.

Удаление: нет – Эль-Каутари, 75.

Лилль – Генгам – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – де Превилль, 9; 2:0 – де Превилль, 35 (с пенальти); 3:0 – Эдер, 67.

Кан – Нант – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бамму, 27; 0:2 – Бамму, 35.

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Турнирная таблица Лиги 1