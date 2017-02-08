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    Лига 1. Голы Депая и Вальбуэна помогли «Лиону» разгромить «Нанси» и другие результаты

    В матче 24-го тура Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал разгромную победу над «Нанси» – 4:0. Отметим, что в составе победителей по голу забили экс-полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна и новичок команды Мемфис Депай. Данный забитый мяч стал для голландца дебютным в чемпионате Франции.

    В других встречах тура «Ницца» с минимальным счетом обыграла «Сент-Этьен», «Метц» в большинстве оказался сильнее «Дижона», «Лорьян» поделил очки с «Тулузой», «Анжер» и «Ренн» голов не забили.

    Еще одна встреча между «Бастией» и «Нантом» была перенесена на другой срок из-за плохих погодных условий.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур

    Анжер – Ренн – 0:0

    Удаление: нет – Бааль, 86.

    Лорьян – Тулуза – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Делор, 24; 1:1 – Марво, 60.

    Ницца – Сент-Этьен – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кипрен, 7.

    Лион – Нанси – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вальбуэна, 39; 2:0 – Фекир, 43; 3:0 – Лаказетт, 54 (с пенальти); 4:0 – Депай, 58.

    Метц – Дижон – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сарр, 46; 2:0 – Диабате, 66 (с пенальти); 2:1 – Варро, 79.

    Удаление: нет – Лотье, 60.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2017 22:52
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