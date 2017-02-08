Лига 1. Голы Депая и Вальбуэна помогли «Лиону» разгромить «Нанси» и другие результаты

В матче 24-го тура Лиги 1 «Лион» на своем поле одержал разгромную победу над «Нанси» – 4:0. Отметим, что в составе победителей по голу забили экс-полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна и новичок команды Мемфис Депай. Данный забитый мяч стал для голландца дебютным в чемпионате Франции.

В других встречах тура «Ницца» с минимальным счетом обыграла «Сент-Этьен», «Метц» в большинстве оказался сильнее «Дижона», «Лорьян» поделил очки с «Тулузой», «Анжер» и «Ренн» голов не забили.

Еще одна встреча между «Бастией» и «Нантом» была перенесена на другой срок из-за плохих погодных условий.

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур

Анжер – Ренн – 0:0

Удаление: нет – Бааль, 86.

Лорьян – Тулуза – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Делор, 24; 1:1 – Марво, 60.

Ницца – Сент-Этьен – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кипрен, 7.

Лион – Нанси – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Вальбуэна, 39; 2:0 – Фекир, 43; 3:0 – Лаказетт, 54 (с пенальти); 4:0 – Депай, 58.

Метц – Дижон – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сарр, 46; 2:0 – Диабате, 66 (с пенальти); 2:1 – Варро, 79.

Удаление: нет – Лотье, 60.

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