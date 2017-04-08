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    Лига 1. «Лорьян» разгромил «Лион» и другие результаты

    Встреча 32-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Лорьяном» завершилась победой гостей со счетом 4:1. В ответ на гол Корентина Толиссо в составе гостей забили Маджид Уорис, Сильвен Марво и Бенджамин Муканджо.

    Победа позволила аутсайдеру чемпионата набрать 32 очка и покинуть зону вылета. «Лион» по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 32-й тур

    Нанси – Ренн – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Дале, 11; 2:0 — Диа, 51; 3:0 — Диа, 65.

    Бордо – Метц – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Мальком, 14; 2:0 — Вада (с пенальти), 50; 3:0 — Вада, 52.

    Лион – Лорьян – 1:4 (1:1)

    Голы: 1:0 — Толиссо, 28; 1:1 — Варис, 42; 1:2 — Марво, 49; 1:3 — Муканджо, 74; 1:4 — Муканджо, 80.

    Дижон – Бастия – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 — Кривелли, 17; 1:1 — Мелу, 29; 1:2 — Каюзак, 58.

    Кан – Монпелье – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 — Сессеньон, 49; 0:2 — Иконе, 88.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 22:57
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