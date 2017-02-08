Встреча «Бастии» и «Нанта» перенесена на другой день из-за дождя

Матч 24-го тура французской Лиги 1 между «Бастией» и «Нантом» сегодня не состоится. Состояние газона не позволило командам начать встречу. Всему виной оказались обильные дожди в Корсике.

Если погода улучшится, то игру могут провести завтра. Однако велика вероятность, что она состоится через более продолжительное время.

«Бастия» в чемпионате Франции набрала 22 очка и занимает 19 место в турнирной таблице. «Нант» идет на 14-м месте, имея в активе 26 баллов.