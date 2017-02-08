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    Встреча «Бастии» и «Нанта» перенесена на другой день из-за дождя

    Матч 24-го тура французской Лиги 1 между «Бастией» и «Нантом» сегодня не состоится. Состояние газона не позволило командам начать встречу. Всему виной оказались обильные дожди в Корсике.

    Если погода улучшится, то игру могут провести завтра. Однако велика вероятность, что она состоится через более продолжительное время.

    «Бастия» в чемпионате Франции набрала 22 очка и занимает 19 место в турнирной таблице. «Нант» идет на 14-м месте, имея в активе 26 баллов.

    Источник: ФК «Нант»

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    08.02.2017 21:16
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