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    За сорванный матч «Бастии» засчитано техническое поражение

    Руководство французская Лиги 1 приняло решение относительно сорванного матча чемпионата, в котором встречались «Бастия» и «Лион», сообщает GFFN. Напомним, что игра, которая должна была пройти на Корсике, была сорвана из-за нападения группы фанатов и стюарда «Бастии» на игроков «Лиона» на предматчевой разминке.

    После просмотра всех видеоматериалов дисциплинарный комитет присудил «Лиону» техническую победу, «Бастия» наказана проведением трех домашних матчей при пустых трибунах. В нынешнем сезоне корсиканцам предстоит провести всего один домашний матч.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2017 06:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 8 мая 2017, 00:01

      В таблице в Лиге 1 добавьте Лиону 3 очка,а Бастии добавьте игр

      0
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    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 5 мая 2017, 09:40

      Бастия одной ногой в Лиге2 уже.

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 5 мая 2017, 09:39

      Всё как и должно быть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      xapaycm 5 мая 2017, 07:41

      А ездить играть все по прежнему в Россию боятся.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 мая 2017, 06:23

      Теперь Бастию будут топить.

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