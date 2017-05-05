За сорванный матч «Бастии» засчитано техническое поражение

Руководство французская Лиги 1 приняло решение относительно сорванного матча чемпионата, в котором встречались «Бастия» и «Лион», сообщает GFFN. Напомним, что игра, которая должна была пройти на Корсике, была сорвана из-за нападения группы фанатов и стюарда «Бастии» на игроков «Лиона» на предматчевой разминке.

После просмотра всех видеоматериалов дисциплинарный комитет присудил «Лиону» техническую победу, «Бастия» наказана проведением трех домашних матчей при пустых трибунах. В нынешнем сезоне корсиканцам предстоит провести всего один домашний матч.