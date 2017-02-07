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    Фанаты «Бастии» потребовали отставки руководства клуба

    Около 150 активных болельщиков «Бастии» посетили тренировочную базу клуба, где выразили поддержку футболистам и тренерскому штабу, сообщает 20 minutes. После тренировки, фанаты пообщались с игроками и тренерами, заявив, что полностью им доверяют и поддерживают, несмотря на неудачные результаты.

    При этом было сказано, что виновниками неудачного выступления «Бастии» в текущем сезоне считаются руководители клуба. Фанаты выступили с предложением уйти в отставку всему руководящему составу.

    В текущем сезоне «Бастия» после 23 матчей занимает предпоследнее, 19-е место во французской Лиге 1. В активе команды 22 очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2017 08:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 7 февраля 2017, 09:25

      Всё правильно!!!

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