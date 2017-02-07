Фанаты «Бастии» потребовали отставки руководства клуба

Около 150 активных болельщиков «Бастии» посетили тренировочную базу клуба, где выразили поддержку футболистам и тренерскому штабу, сообщает 20 minutes. После тренировки, фанаты пообщались с игроками и тренерами, заявив, что полностью им доверяют и поддерживают, несмотря на неудачные результаты.

При этом было сказано, что виновниками неудачного выступления «Бастии» в текущем сезоне считаются руководители клуба. Фанаты выступили с предложением уйти в отставку всему руководящему составу.

В текущем сезоне «Бастия» после 23 матчей занимает предпоследнее, 19-е место во французской Лиге 1. В активе команды 22 очка.