Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Бастия» наказана снятием очков за оскорбление Балотелли

    Дисциплинарная комиссия Профессиональный футбольной лиги Франции вынесла решение по итогам матча 21-го тура Лиги 1, в котором «Бастия» встречалась с «Ниццей», сообщает пресс-служба организации. Фанаты корсиканского клуба на протяжении всего матча скандировали расистские и оскорбительные кричалки в адрес нападающего «Ниццы» Марио Балотелли.

    По итогам разбирательств «Бастия» лишена одного очка, на данный момент – условно. В случае повторения инцидента, очко будет списано автоматически. Фанатская трибуна стадиона «Арман Сезари» будет закрыта для посещения на 3 матча.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2017 09:04
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 24 февраля 2017, 10:27

      Фанатские трибуны -зло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 24 февраля 2017, 09:24

      Условно - это значит никак.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11