«Бастия» наказана снятием очков за оскорбление Балотелли

Дисциплинарная комиссия Профессиональный футбольной лиги Франции вынесла решение по итогам матча 21-го тура Лиги 1, в котором «Бастия» встречалась с «Ниццей», сообщает пресс-служба организации. Фанаты корсиканского клуба на протяжении всего матча скандировали расистские и оскорбительные кричалки в адрес нападающего «Ниццы» Марио Балотелли.

По итогам разбирательств «Бастия» лишена одного очка, на данный момент – условно. В случае повторения инцидента, очко будет списано автоматически. Фанатская трибуна стадиона «Арман Сезари» будет закрыта для посещения на 3 матча.