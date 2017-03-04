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Лига 1. «Кан» и «Анжер» забили пять голов на двоих и другие результаты

4 марта 2017, 23:57
1

Встреча 28-го тура чемпионата Франции между «Каном» и «Анжером» завершилась победой гостевой команды со счетом 3:2. Голами отметились Карл Токо Экамби, Ронни Роделен, Шейх Н'Дойе, Томас Мангани и Иван Сантини.

С результатами остальных встреч тура можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

Монпелье — Генгам — 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Мунье, 50; 1:1 — Бриан, 85.

Бастия — Сент-Этьен — 0:0

Дижон — Ницца — 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — Кипрен, 69.

Метц — Ренн — 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — Диабате, 45.

Кан — Анжер — 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 — Экамби, 5; 1:1 — Роделен, 11; 1:2 — Н'Дойе, 21; 1:3 — Мангани (с пенальти), 48; 2:3 — Сантини, 67.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Кубок лиги Монпелье Генгам Бастия Сент-Этьен Дижон Кан Ницца Анжер Метц Ренн
Комментарии (1)
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Маракушев
1488662952
Кто эти люди? .. не те ли которые едят деньги палочками??!
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