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    Лига 1. «Кан» и «Анжер» забили пять голов на двоих и другие результаты

    Встреча 28-го тура чемпионата Франции между «Каном» и «Анжером» завершилась победой гостевой команды со счетом 3:2. Голами отметились Карл Токо Экамби, Ронни Роделен, Шейх Н'Дойе, Томас Мангани и Иван Сантини.

    С результатами остальных встреч тура можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

    Монпелье — Генгам — 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 — Мунье, 50; 1:1 — Бриан, 85.

    Бастия — Сент-Этьен — 0:0

    Дижон — Ницца — 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 — Кипрен, 69.

    Метц — Ренн — 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 — Диабате, 45.

    Кан — Анжер — 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 — Экамби, 5; 1:1 — Роделен, 11; 1:2 — Н'Дойе, 21; 1:3 — Мангани (с пенальти), 48; 2:3 — Сантини, 67.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 23:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +139

      Маракушев 5 марта 2017, 00:29

      Кто эти люди? .. не те ли которые едят деньги палочками??!

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