Лига 1. «Кан» и «Анжер» забили пять голов на двоих и другие результаты

Встреча 28-го тура чемпионата Франции между «Каном» и «Анжером» завершилась победой гостевой команды со счетом 3:2. Голами отметились Карл Токо Экамби, Ронни Роделен, Шейх Н'Дойе, Томас Мангани и Иван Сантини.

С результатами остальных встреч тура можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

Монпелье — Генгам — 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Мунье, 50; 1:1 — Бриан, 85.

Бастия — Сент-Этьен — 0:0

Дижон — Ницца — 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — Кипрен, 69.

Метц — Ренн — 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — Диабате, 45.

Кан — Анжер — 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 — Экамби, 5; 1:1 — Роделен, 11; 1:2 — Н'Дойе, 21; 1:3 — Мангани (с пенальти), 48; 2:3 — Сантини, 67.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1