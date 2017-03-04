Лига 1. «Кан» и «Анжер» забили пять голов на двоих и другие результаты

Встреча 28-го тура чемпионата Франции между «Каном» и «Анжером» завершилась победой гостевой команды со счетом 3:2. Голами отметились Карл Токо Экамби, Ронни Роделен, Шейх Н'Дойе, Томас Мангани и Иван Сантини.
С результатами остальных встреч тура можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур
Голы: 1:0 — Мунье, 50; 1:1 — Бриан, 85.
Гол: 0:1 — Кипрен, 69.
Гол: 1:0 — Диабате, 45.
Голы: 0:1 — Экамби, 5; 1:1 — Роделен, 11; 1:2 — Н'Дойе, 21; 1:3 — Мангани (с пенальти), 48; 2:3 — Сантини, 67.
Источник: Бомбардир.ру