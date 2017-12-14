Буффон: «Я говорил с Манчини. Я не нужен сборной Италии»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон исключил свое возвращение в сборную Италии.

В последний раз 40-летний вратарь вызывался в национальную команду весной 2018 года.

Ранее СМИ высказывали предположение, что футболист может вернуться в сборную для участия в Евро-2020.

«Я говорил с Манчини, я им не нужен. Тренер знает правильный путь.

Я рад, что Джорджо Кьеллини унаследовал от меня капитанскую повязку в сборной Италии и «Ювентусе», потому что он человек и футболист, который заслуживает такого рода ответственность.

Джиджи Доннарумма – это символом последовательности и совершенства проекта, который направлен на подготовку самых молодых игроков к следующему турниру», – сказал Буффон.