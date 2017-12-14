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    Буффон: «Я говорил с Манчини. Я не нужен сборной Италии»

    Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон исключил свое возвращение в сборную Италии.

    В последний раз 40-летний вратарь вызывался в национальную команду весной 2018 года.

    Ранее СМИ высказывали предположение, что футболист может вернуться в сборную для участия в Евро-2020.

    «Я говорил с Манчини, я им не нужен. Тренер знает правильный путь.

    Я рад, что Джорджо Кьеллини унаследовал от меня капитанскую повязку в сборной Италии и «Ювентусе», потому что он человек и футболист, который заслуживает такого рода ответственность.

    Джиджи Доннарумма – это символом последовательности и совершенства проекта, который направлен на подготовку самых молодых игроков к следующему турниру», – сказал Буффон.

    • Буффон дебютировал за сборную Италии 29 октября 1997 года в стыковом матче с Россией (1:1) за право выхода на ЧМ-1998.
    • Всего в своей карьере вратарь провел за национальную команду 176 встреч.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +350

      kvm5 26 минут назад

      правильно уходить надо достойно без скандалов и соплей

      0
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      Рейтинг: +2736

      Lester84 55 минут назад

      40 лет человеку, какая там уже сборная?

      0
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