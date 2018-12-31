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    Федерация футбола Франции упразднит Кубок лиги

    Совет директоров Федерации футбола Франции решил не проводить Кубок лиги.

    Турнир будет упразднен со следующего сезона, сообщает France Football. Одной из причин такого решения стало то, что права на трансляцию Кубка лиги на период с 2020 года по 2024 год не удалось продать.

    На собрании федерации обсуждали два варианта изменения формата турнира. Согласно первому, в Кубке лиги участвуют восемь лучших команд предыдущего сезона, турнир проводится во время зимнего перерыва. Во втором варианте формируются четыре региональные группы для участия в турнире.

    Оба варианта были отклонены. Федерация не исключает возможности возродить турнир в будущем.

    • Кубок лиги проводится с 1963 года. Первым победителем турнира стал «Страсбур».
    • Прошлый розыгрыш Кубка лиги также выиграл «Страсбур».
    • До этого в турнире пять раз подряд побеждал «ПСЖ».

    Источник: France Football

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