Кубок французской лиги. «Лион» в серии пенальти победил «Лилль» и стал первым финалистом турнира

Завершился полуфинальный матч Кубка французской лиги между «Лионом» и «Лиллем».

Команда Руди Гарсии одержала победу в серии пенальти и стала первым финалистом турнира. В решающей игре они встретятся с «ПСЖ» или «Реймсом».

Серии 11-метровых предшествовали четыре гола в основное время: за «Лион» забивали Мусса Дембеле и Уссем Ауа, за «Лилль» – Ренату Саншеш и Лоик Реми.

Кубок французской лиги. 1/2 финала

Лион – Лилль – 2:2 (1:1), по пенальти 4:3

Голы: 0:1 – Саншеш, 13; 1:1 – Дембеле (с пенальти), 17; 2:1 – Ауа, 85; 2:2 – Реми (с пенальти), 90+1.

Результаты Кубка французской лиги