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    Кубок французской лиги. «Лион» в серии пенальти победил «Лилль» и стал первым финалистом турнира

    Завершился полуфинальный матч Кубка французской лиги между «Лионом» и «Лиллем».

    Команда Руди Гарсии одержала победу в серии пенальти и стала первым финалистом турнира. В решающей игре они встретятся с «ПСЖ» или «Реймсом».

    Серии 11-метровых предшествовали четыре гола в основное время: за «Лион» забивали Мусса Дембеле и Уссем Ауа, за «Лилль» – Ренату Саншеш и Лоик Реми.

    Кубок французской лиги. 1/2 финала

    Лион – Лилль – 2:2 (1:1), по пенальти 4:3

    Голы: 0:1 – Саншеш, 13; 1:1 – Дембеле (с пенальти), 17; 2:1 – Ауа, 85; 2:2 – Реми (с пенальти), 90+1.

    Результаты Кубка французской лиги

    Источник: «Бомбардир»

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