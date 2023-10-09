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Лоик Реми
Лоик Реми
Завершил карьеру
2 января 1987 (39)
#14 | Нападающий
184 см | 79 кг
Франция | Мартиника
Статистика
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Трансферы
Публикации
Экс-форвард «Челси» объявил о завершении карьеры
2023.10.09 11:11
Журналист Скира: Реми подписал с «Беневенто» контракт на три года
2020.07.01 12:39
«Лилль» должен заработать 30 миллионов до окончания трансферного окна
2018.08.22 07:19
2
Фото
Реми перешел из «Лас-Пальмаса» в «Хетафе»
2018.01.29 00:00
Реми и Таннан подрались на тренировке «Лас-Пальмаса»
2017.11.03 21:08
Реми сменил «Челси» на «Лас-Пальмас»
2017.09.01 21:18
Реми может перейти из «Челси» в «Лас-Пальмас»
2017.08.26 16:59
1
Реми уйдет из «Челси» до конца трансферного окна
2017.07.16 15:28
«Ренн» начал переговоры с «Челси» по Реми
2017.07.05 09:14
«Челси» торопится избавиться от Реми
2017.06.24 09:44
2
Фото
Реми на правах аренды перешел в «Кристал Пэлас»
2016.08.30 16:36
1
«Челси» отправит Реми в «Кристал Пэлас»
2016.08.28 22:44
2
Реми хочет остаться в Премьер-лиге
2016.08.18 10:33
«Фенербахче» хочет выкупить нападающего у «Челси»
2016.06.21 11:40
Реми может пропустить остаток сезона
2016.04.02 20:01
Представитель РФПЛ: «Реми нет в заявке «Спартака»
2016.02.27 09:58
1
«Челси» готов отпустить Реми в Китай за 20 миллионов
2016.02.10 19:31
Реми заинтересовал китайский клуб
2016.02.10 07:27
«Лестер» может усилиться Реми
2016.01.30 13:27
1
«Челси» попытается обменять своего нападающего на Варди
2016.01.28 09:23
3
«Ньюкасл» стал очередным претендентом на Реми
2016.01.26 13:34
«Лестер Сити» готов купить Реми
2016.01.26 07:23
Реми хочет сменить клуб в январе
2016.01.25 19:00
Арустамян: «Вряд ли «Спартак» откажется от Мельгарехо»
2016.01.22 18:39
1
Канчельскис: «Болельщикам было бы интересно посмотреть на Реми»
2016.01.18 17:33
2
«Спартак» договорился с «Челси» о трансфере Реми
2016.01.17 22:42
19
Реми: «Виллиан очень техничен и демонстрирует это в каждом матче»
2016.01.06 15:34
1
«Челси» не даст Реми покинуть клуб
2016.01.06 07:00
Наставник «Астон Виллы» хочет видеть в команде Реми
2015.12.26 14:24
1
Реми может перейти из «Челси» в «Суонси»
2015.12.19 10:44
1
2
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