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    Реми уйдет из «Челси» до конца трансферного окна

    Нападающий «Челси» Лоик Реми покинет клуб в период летнего трансферного окна. Об этом с пометкой «срочно» сообщил ресурс Sky Sports.

    На прошлой неделе «Бомбардир» писал об интересе к 30-летнему французу со стороны «Ренна».

    Реми пополнил состав лондонского клуба в августе 2014 года, перейдя из «КПР» за 13,2 миллионов евро. Два года спустя он был отдан в аренду «Ньюкаслу» сроком на один сезон. В минувшем сезоне француз сыграл восемь матчей за «сорок» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

    В конце мая Реми вернулся в расположение «Челси». В июне сообщалось о желании клуба расстаться с футболистом, которого портал Transfermarkt оценивает в 9 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    16.07.2017 15:28
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