Второй бомбардир АПЛ продлил контракт с лондонским клубом

Нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго подписал с клубом новый контракт до лета 2031 года.
Новое соглашение предусматривает возможность его продления еще на год.
Бразилец занимает второе место в списке бомбардиров текущего сезона АПЛ с 17 голами. Он уступает только Эрлингу Холанду из «Манчестер Сити», отличившемуся 22 раза.
- 24-летний Тиаго выступает за «Брентфорд» с лета 2024 года.
- Во всех 27 матчах текущего сезона за лондонцев на его счету 18 голов и 1 ассист.
Источник: официальный сайт «Брентфорда»