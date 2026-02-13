Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Второй бомбардир АПЛ продлил контракт с лондонским клубом

Вчера, 14:38

Нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго подписал с клубом новый контракт до лета 2031 года.

Новое соглашение предусматривает возможность его продления еще на год.

Бразилец занимает второе место в списке бомбардиров текущего сезона АПЛ с 17 голами. Он уступает только Эрлингу Холанду из «Манчестер Сити», отличившемуся 22 раза.

  • 24-летний Тиаго выступает за «Брентфорд» с лета 2024 года.
  • Во всех 27 матчах текущего сезона за лондонцев на его счету 18 голов и 1 ассист.

Еще по теме:
АПЛ. Лидирующий «Арсенал» потерял очки с «Брентфордом» и подпустил к себе «Ман Сити» 4
Экс-тренер «Тоттенхэма» прошелся по клубу: «Они все разрушили»
Самые высокооплачиваемые футболисты топ-5 лиг Европы 3
Источник: официальный сайт «Брентфорда»
Англия. Премьер-лига Брентфорд Тиаго Игор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Решение по Миллеру, состояние Слуцкого, Сафонов пропустил три, российский участник еврокубкового финала близок к закрытию и другие новости
01:16
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
01:07
15
Головин получил 2 желтые карточки за 20 секунд
00:49
2
У желающего покинуть «Крылья Советов» Рассказова появился вариант в РПЛ
00:29
4
Головин оформил ассистентский дубль за 2 минуты
Вчера, 23:50
6
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Ренну» (1:3)
Вчера, 22:57
10
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
Все новости
Все новости
«Тоттенхэм» назначит экс-тренера «Ювентуса»
Вчера, 17:27
ФотоТренер «МЮ» признан лучшим в АПЛ в январе
Вчера, 16:45
1
В шорт-лист «Тоттенхэма» вошли 5 кандидатов в главные тренеры
Вчера, 15:00
ФотоВторой бомбардир АПЛ продлил контракт с лондонским клубом
Вчера, 14:38
АПЛ. Лидирующий «Арсенал» потерял очки с «Брентфордом» и подпустил к себе «Ман Сити»
Вчера, 00:54
4
Экс-тренер «Тоттенхэма» прошелся по клубу: «Они все разрушили»
12 февраля
ФотоСамые высокооплачиваемые футболисты топ-5 лиг Европы
12 февраля
4
Холанд назвал лучшего друга среди футболистов
12 февраля
1
Клуб АПЛ хочет назначить Симеоне
12 февраля
Только 2 команды из топ-5 лиг Европы еще не выпускали игроков старше 30 лет в этом сезоне
12 февраля
ФотоКлуб АПЛ выкупил защитника «Милана» за 19+5 миллионов, часть денег получит «Реал»
12 февраля
1
«Ноттингем Форест» уволил третьего главного тренера за сезон
12 февраля
3
АПЛ. «Ливерпуль» с трудом победил «Сандерленд»
12 февраля
3
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и другие результаты
12 февраля
В 4-й раз в истории АПЛ обе команды вышли без англичан в стартовом составе
11 февраля
6
В АПЛ повторили рекорд по числу матчей
11 февраля
1
Трансфер Мудрика в «Челси» признан худшим в истории АПЛ
11 февраля
3
«Тоттенхэм» рассматривает трех тренеров на замену Франку
11 февраля
2
«Тоттенхэм» уволил главного тренера Франка
11 февраля
2
Руни – о фанате «МЮ», обещавшем не стричься: «Он действует мне на нервы»
11 февраля
2
ВидеоБолельщику «МЮ» не хватило одной победы, чтобы постричься спустя 494 дня
11 февраля
3
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» спас ничью с «Вест Хэмом», но прервал серию из 4 побед
11 февраля
АПЛ. «Челси» упустил победу, «Тоттенхэм» и «Эвертон» проиграли
11 февраля
В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Магуайра
10 февраля
Агент Салаха вступил в переговоры с саудовским клубом
10 февраля
Деле Алли пристрастился к казино – он проиграл 150 тысяч за несколько дней
9 февраля
1
Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ – шансы на чемпионство оцениваются в 91,41%
9 февраля
5
«МЮ» ищет нового тренера, несмотря на победную серию Кэррика
9 февраля
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 