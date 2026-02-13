Второй бомбардир АПЛ продлил контракт с лондонским клубом

Нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго подписал с клубом новый контракт до лета 2031 года.

Новое соглашение предусматривает возможность его продления еще на год.

Бразилец занимает второе место в списке бомбардиров текущего сезона АПЛ с 17 голами. Он уступает только Эрлингу Холанду из «Манчестер Сити», отличившемуся 22 раза.